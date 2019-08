Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 3 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 3 agosto 2019.

Cosa c’è in tv questa sera? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 3 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata alle “Signore della canzone”. In seconda serata, il film “Dalida”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione Olimpica, Belgio-Italia. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il Segreto”: Roseanne McNulty è una donna molto anziana che ha passato più di cinquant’anni della sua vita in manicomio, a causa di un drammatico evento avvenuto ne suo passato. Durante gli anni vissuti in istituto, la donna ha affidato i propri ricordi in alcuni scritti dove accenna alla morte del figlio. Subito dopo, una puntata, in replica, di “Amore criminale”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la soap opera “Una vita”, seguita da “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 7”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Ritorno al futuro 2”: Emmett Doc Brown avverte Marty Mc Fly che, per il bene della sua futura famiglia, deve recarsi nel 2015 per correggere gli eventi. Hill Valley è infatti terrorizzata da Biff, arricchitosi grazie al possesso di un annuario sportivo che gli consente di conoscere in anticipo i risultati delle partite. Nel tentativo di riportare tutto alla normalità, Marty deve tornare nel 1955. In seconda serata, il film “Ice Twisters”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Professor T”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Premonition”: Linda è una casalinga che un giorno apprende che il marito è morto in un incidente d’auto.Il giorno dopo quando si sveglia il marito è accanto a lei. Presto si accorge che non sta vivendo la settimana in sequenza e che deve far qualcosa per salvare il marito.

Maria Rita Gagliardi