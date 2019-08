Temptation Island, Katia Fanelli sull’ex Vittorio: “Prenderà un due di picche da Vanessa”

Attraverso le pagine del magazine di “Uomini e Donne”, Katia Fanelli commenta la sua esperienza televisiva a “Temptation Island”.

Anche per Katia Fanelli e Vittorio Collina, come per la maggior parte delle coppie del programma, l’esperienza a “Temptation Island” si è conclusa con una separazione. Katia, che nel reality show si è distinta dalle altre fidanzate per il suo essere “fotonica”, attraverso le pagine del magazine di “Uomini e Donne”, commenta il suo percorso televisivo.

Dopo il loro falò di confronto, Vittorio ha deciso di conoscere la tentatrice Vanessa Cinelli fuori dal programma. Per loro, Katia non vede un futuro:

“Per come conosco Vittorio, la sua non è stata una vendetta, ma si è davvero infatuato di questa persona. Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio”.

Secondo Katia, Vittorio si è spinto troppo oltre:

“A oggi non posso lamentarmi perché parte delle colpe sono anche mie, ma non capisco come sia potuto arrivare a tanto. Io non sarei mai riuscita a spingermi oltre. Eppure di me Vittorio ha voluto vedere solo il peggio”.

Katia Fanelli: “Vittorio mi ha tradita”

Secondo Katia, quello di Vittorio è stato un vero e proprio tradimento:

“Ho scoperto in lui, una persona diversa, il cui atteggiamento mi ha disgustata. Probabilmente, è cambiato anche perché si è sentito ferito dalle mie parole e mi rendo conto di aver usato alcune frasi forti ma sui miei comportamenti, non credo si possa dire nulla. Non ho mai superato il limite e sono stata la stessa che tutti conoscono anche al di fuori. Vittorio, invece, è arrivato a tradirmi, provando a baciare un’altra ragazza. Il fatto che lei si sia spostata non cambia il senso di quel gesto”.

Maria Rita Gagliardi