La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 05/08/2019 al 11/08/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Toro, Scorpione e Acquario

Toro. Momento no in amore, perché c’è qualcosa che non va oppure pensi a questioni di lavoro. Si rischiano incomprensioni anche rispetto al futuro. Devi essere tollerante, se ci tieni a un rapporto. Mercoledì e giovedì saranno giornate di pesantezza per colpa della Luna in opposizione. Dal punto di vista lavorativo, può finalmente partire un progetto a cui tieni, però dovrai combattere le pause che ci saranno. Saturno è in ottimo aspetto e ti promette buoni risultati. Stelle favorevoli nel weekend, soprattutto domenica quando la Luna tornerà in ottimo aspetto. Potrai avere ottime intuizioni;

Scorpione. Nel lavoro non ti senti valorizzato o comunque, in questi giorni, ti stai limitando a svolgere i compiti che ti assegnano senza metterci nulla di tuo, di creativo. Sono gli stimoli che ti mancano e hai l’impressione di andare indietro. Anche i guadagni potrebbero soffrirne e diminuire. In amore è una fase critica e ti consiglio di essere sincero, perché le bugie portano sempre turbamenti. In questa settimana ti trovo critico verso la persona che ti piace o che ami. Potrai dover superare due piccole tensioni. Mercoledì e giovedì le giornate migliori della settimana;

Acquario. Lo stato di incertezza interiore che vivi si riversa anche sull’amore. Il consiglio è quello di non promettere amore, se non lo senti davvero, e anche le persone che amano un Acquario dovrebbero stare attente a non credere totalmente alle parole pronunciate o a capire lo stato interiore da cui provengono. Non ti sta bene niente e vorresti essere altrove. Sul lavoro vorresti fare delle cose nuove, ma questo non è possibile e ti ritrovi a ripercorrere sempre i soliti schemi. Mercoledì e giovedì potrebbero essere giornate critiche proprio perché questa situazione ti porta a stancarti. La settimana migliora venerdì ma non ti consente di fare il passo più lungo della gamba. Attenzione.

Quattro stelle per Cancro, Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci

Cancro. Questo è il momento di dare tutto in amore. Chi ha incontrato una persona speciale a luglio dovrebbe coltivarla. Giovedì e venerdì la Luna favorevole aiuterà ancora di più. Dovrai contenere la tua elettricità, dovuta alla tua emotività, e fare attenzione lunedì. La settimana regala avventure piacevoli. Sul lavoro, Saturno in opposizione ti consente ti portare avanti i tuoi progetti ma sempre facendo molta fatica. Stai cercando nuove strade da percorrere. Possibili trasferimenti o viaggi che affronterai per motivi di lavoro. Buone novità potrebbero arrivare per te mercoledì;

Vergine. Sul lavoro ti trovi meglio adesso che non all’inizio dell’anno, e forse nella giornata di mercoledì potrebbe arrivare per te una conferma. Puoi andare avanti con i tuoi progetti, anche se dovrai fare attenzione venerdì: muoviti con calma. Le stelle sono con te in amore, anche se ci saranno piccole divergenze da sanare tra venerdì e sabato. In famiglia ci potrebbero essere dei contrasti per la gestione economica della casa. Un’amicizia può trasformarsi in amore? Sì, ma tu non ti muovi se non sei davvero sicuro di ciò che senti. Domenica consigli ed emozioni in più;

Bilancia. Finalmente le cose iniziano a muoversi per il verso giusto e tornano le possibilità in amore. Vuoi farti avanti con una persona che ti interessa? Lunedì o martedì potrai farlo grazie alla Luna favorevole. Se hai un contenzioso relativo al denaro con un/un’ex non devi riportare alla luce le cose del passato. Dal punto di vista lavorativo devi stare attento alle questioni di denaro in sospeso. Hai dovuto accettare un cambiamento, ma adesso i Bilancia che possono farlo possono cercare nuovi collaboratori o progetti da iniziare. Cerca di risolvere gli impegni nella prima parte della settimana;

Capricorno. Tra novembre e dicembre, grazie a una congiuntura che non si vedeva da anni, vivrai una condizione invidiabile: per questo devi avviare dei progetti in vista dell’autunno. Potresti desiderare di mettere in piedi una società con qualcuno o di metterti in proprio. In amore, agosto è migliore di luglio. Puoi superare contrasti e sei più portato verso l’amore. Attenzione, però, ai legami con Ariete e Cancro. Sono segni guidati diversamente da te, proprio per le sensazioni che provano. Amori possibili per i single. Domenica la giornata migliore della settimana, con la Luna nel tuo segno: sfruttala appieno;

Pesci. L’amore è dalla tua parte e una nuova storia, nata a luglio, ora può prendere il volo. Emozioni particolari con Leone o Ariete. Nei rapporti di lunga data si può riscoprire la complicità e la passionalità con il partner, anche se c’è stata una crisi. Mercoledì sarà una giornata interessante dal punto di vista lavorativo: puoi avere intuizioni e parlare con qualcuno che conti. Potresti aver ricevuto un attacco da un socio che pensavi fosse dalla tua parta. A metà settimana le giornate migliori di una settimana buona.

Cinque stelle per Ariete, Gemelli, Leone e Sagittario

Ariete. Ritorna, finalmente, la voglia di amare. Anche chi ha chiuso una storia potrebbe avere voglia di aprirne un’altra. Ti stai guardando attorno. Attenzione soltanto nelle prime giornate della settimana, in cui ti consiglio di limitarti a fare solo lo stretto necessario. Il weekend potrebbe invece portarti una sorpresa. Intuizioni, fortuna e successo sono dati sul lavoro dalla posizione favorevole Venere. Ti sei ammorbidito e adesso, rispetto al passato, rivaluti le tue posizioni: hai compreso che gli atteggiamenti ostili non portano da nessuna parte;

Gemelli. Dal punto di vista lavorativo, questa settimana ti promette buoni risultati, in qualunque direzione tu stia andando. Ci sono stati problemi all’inizio dell’anno ma adesso stai facendo buon viso a cattivo gioco. Stelle buone anche per l’amore. Se hai perduto del tempo prezioso ora puoi recuperare. Solo i rapporti di lunga data più logorati potrebbero risentire di tensioni vissute tra venerdì e sabato, per cui consiglio prudenza. Favoriti i single che sono in cerca di una nuova emozione, purché siano disposti ad accantonare il passato. Sei in netto recupero, e questo avrai modo di vederlo specialmente nelle giornate di lunedì e martedì;

Leone. Sei fascinoso e al contempo hai voglia di ribellarti nei confronti di ciò che non ti va bpi bene: è l’influsso di Venere, favorevole, che si fa sentire. Adesso è giunto il momento di dare spazio a quelle persone e a quegli amici che sono capaci di darti sicurezza. A proposito di amicizie, una potrebbe diventare particolarmente importante. Questa stagione estiva può essere decisiva per i rapporti che da tempo contano per te. Sul lavoro potresti fare una richiesta. Sei in attesa di un miglioramento e ti sembra che qualcuno abbia più di te, ma ti consiglio di non fare paragoni. Alla fine le stelle ti sorrideranno. Progetti per il futuro favoriti se agisci nelle giornate vicine a venerdì;

Sagittario. Se hai chiuso qualche situazione lavorativa, ma adesso ce ne sono altre all’orizzonte. I tuoi progetti possono finalmente andare in porto. L’unico consiglio che mi sento di darti è quello di non spendere più di quanto dovresti. La posizione favorevole di Venere adesso ti consente di trovare l’amore. È tutto nelle tue mani: sta a te decidere come vivere una situazione sentimentale. Nel weekend potrai vivere momenti di grande erotismo. Venerdì e sabato le giornate migliori.

Maria Mento