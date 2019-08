Follia nella notte: 33enne travolge due giovani con la sua Mini Cooper dopo una lite per una donna

Momenti di follia in provincia di Bergamo ed è tragedia: nel cuore della notte – intorno alle 4 – un uomo di 33 anni ha travolto con la propria auto due giovani di 18 e 21 anni, uccidendoli.

Le dinamiche sono ancora poco chiare – le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruirle – ma parrebbe che dopo essere usciti da una discoteca di Orio al Serio (in provincia di Bergamo) i due giovani sarebbero stati travolti da un’auto – parrebbe una Mini Cooper – prima di essere trasportati in ospedale, in gravissime condizioni.

I due ragazzi – Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi di Bergamo – non ce l’hanno fatta nonostante il pronto trasporto presso l’ospedale Papa Giovanni: i due sono morti, dopo essere giunti in condizioni disperate.

Secondo quanto riportato, l’uomo alla guida della Mini Cooper avrebbe agito volontariamente a seguito di una lite, avvenuta in precedenza per futili motivi (si parla di apprezzamenti fuori posto ad una ragazza).

Il 33enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso: l’uomo si è infatti dapprima allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia.

EDIT: Matteo Ferrari si troverebbe in gravi condizioni ma non sarebbe morto, come comunicato in prima battuta dalla polizia stradale. I due giovani si trovavano in sella a uno scooter fuori dalla discoteca al momento dello schianto.