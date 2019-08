Meghan Markle, un dolce messaggio da Harry: il compleanno della Duchessa è social

4 agosto 2019: oggi si festeggia il 38esimo compleanno di Meghan Markle. Per l’occasione, Harry ha pubblicato un dolce messaggio per la moglie sulla pagina Instagram ufficiale dei Duchi del Sussex

Un Principe Harry innamorato e capace di suscitare commozione quello che ha pubblicato un dolcissimo messaggio su Instagram per la moglie Meghan, in occasione del suo 38esimo compleanno. Il post, pubblicato 3 ore fa, mostra la foto di una sorridente Meghan, seduta, che indossa un abito azzurro molto semplice, e ha già ottenuto più di 412mila mi piace. Sono arrivati tantissimi auguri all’indirizzo della Duchessa del Sussex.

Messaggio di Harry per il compleanno di Meghan, gli auguri social di William e kate

“Buon compleanno alla mia fantastica moglie. Grazie per esserti unita a me in quest’avventura! Con amore, Harry”: con questo essenziale, ma tenero, messaggio, il Principe Harry ha augurato buon compleanno alla moglie Meghan su Instagram con un post che mostra la Duchessa del Sussex in una foto scattata il 27 ottobre dello scorso anno. Capelli raccolti, sorriso spontaneo, mani giunte all’altezza della spalla destra e un abito azzurro che trasmette un’idea di raffinata semplicità. In poche ore il post ha fatto il pieno di mi piace e di auguri che gli utenti del social hanno voluto inviare a Meghan. Non sono mancati gli auguri di Kate e William, che hanno omaggiato la cognata con uno scatto che ritrae le due coppie insieme.

Messaggio di Harry per il compleanno di Meghan, i festeggiamenti a Balmoral

I festeggiamenti per il 38esimo compleanno della Duchessa si terranno in Scozia, nel castello di Balmoral dove la Regina Elisabetta II sta trascorrendo la sua estate. Qui la sovrana si tratterrà fino al prossimo ottobre.

Maria Mento