Nuove rivelazioni su Carlo e Diana, il litigio segreto prima del matrimonio

Stando alle rivelazioni di un’esperta reale, il principe Carlo fu protagonista di due accese liti, una delle quali con lady Diana, a pochi giorni dalle sue nozze

Nuovi retroscena sul burrascoso rapporto sentimentale tra il principe Carlo e Lady Diana. Emergono nuovi dettagli legati al periodo immediatamente precedente il loro matrimonio e a portarli alla luce è un’esperta della famiglia reale, secondo la quale a pochi giorni dalle nozze, Carlo avrebbe avuto un litigio piuttosto acceso con uno dei suoi più cari amici, a conferma del fatto che tra il principe e Diana i rapporti fossero estremamente tesi. L’episodio sarebbe avvenuto in occasione dell’addio al celibato di Carlo, organizzato in uno dei più esclusivi locali della città di Londra; la lite scaturì dalla decisione di un caro amico del principe di allertare la stampa che raggiunse il Whites Club di St. James in una manciata di minuti appostandosi all’esterno del locale e prendendo letteralmente d’assalto il futuro sposo di Lady D, circondato dai fotografi mentre cercava di raggiungere la sua auto.

Lo scontro tra il principe Carlo e Lady Diana

Il racconto di questo nuovo particolare della vita privata di Carlo e Diana è stato fatto da Ingrid Seward, esperta reale, nel documentario Charles and Di: The Truth Behind the Wedding in onda su Channel 5. Il locale, ha spiegato la donna, era stato riservato per la festa di Carlo con la raccomandazione di non far trapelare alcuna informazione a riguardo alla stampa. Ma non è tutto perchè il giorno seguente il principe e Diana avrebbero partecipato ad una festa in giardino organizzata a Buckingham Palace e tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa, successiva proprio al rientro di Carlo dalla festa di addio al celibato. Di mezzo potrebbe esserci una terza persona, presente alla festa in giardino e al corrente della lite avvenuta la sera precedente, la quale potrebbe aver riferito alcuni retroscena proprio a lady Diana, scatenando il suo litigio con Carlo.