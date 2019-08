Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 4 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 4 agosto 2019.

Cosa c’è oggi in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 4 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Mia moglie, mia figlia, due bebè”: Antonio Novelli è fiero della sua famiglia: la bellissima moglie Amalia e la figlia di diciassette anni, Noemi, un’adolescente spigliata e intelligente. Con la figlia ormai adulta e l’albergo che gestisce ormai avviato, Antonio pensa di godersi finalmente la vita, viaggiare per il mondo e dedicarsi a sè stesso e ad Amalia. Ben presto, il suo sogno di pace sarà stravolto da due gravidanze inattese: quella della moglie e quella della figlia. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione Olimpica, Italia-Olanda. A seguire, “La Domenica Sportiva Estate”.

Su Rai 3 va in onda la serie tv “Hudson e Rex”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una puntata, in replica, del “Maurizio Costanzo Show”. Subito dopo, il film “Rimini Rimini-Un anno dopo”.

Su Canale 5 va in onda il film “Florence”: Florence Foster Jenkins, leggendaria ereditiera di New York, persegue ossessivamente il sogno di diventare una grande cantante lirica. Convinta che la sua sia una voce fantastica, Florence ignora che gli altri la reputano terribile. Il marito e manager Clair Bayfield, un aristocratico inglese, fa di tutto per proteggerla dalla verità, ma la situazione diventa quasi ingestibile quando la donna decide di tenere un concerto aperto al pubblico al Carnegie Hall nel 1944. A seguire, una nuova puntata di “Hit Road Man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Daddy’s Home”: un mite produttore radiofonico si sforza di diventare il miglior patrigno del mondo per i due figli della moglie. La situazione è, però, complicata dall’ex marito della donna, che con il suo arrivo scatena una gara per l’affetto dei piccoli. Subito dopo, il film “Adulti beginners”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il meglio di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi