Calciomercato, Mario Balotelli giocherà la Copa Libertadores come Daniele De Rossi?

Dopo aver rescisso il contratto con l’Olympique Marsiglia, Mario Balotelli rimane alla ricerca di un club.

Su di lui, secondo i media tricolore, ci sarebbero (o ci sarebbero stati) diversi club di media – bassa classifica (come Brescia, Fiorentina, Parma e Verona), affascinati dall’idea di piazzare un colpo ad effetto e di offrire al fu Supermario una delle ultime opportunità per il rilancio (Balotelli è un classe ’90 e l’anno prossimo compirà 30 anni).

A sorpresa però quest’oggi – secondo quanto riportato da ‘Sky’ – ha iniziato a circolare la voce di un interesse proveniente da oltreoceano: sull’attaccante che in carriera ha già giocato in Italia, Inghilterra e Francia ci sarebbe infatti il Flamengo, prestigioso club brasiliano.

Per Balotelli l’ipotesi di una nuova esperienza all’estero, in un club dove sarebbe protagonista assoluto e dove troverebbe Gabriel Barbosa (aka Gabigol), in prestito dall’Inter fino al prossimo 31 dicembre.

Potrebbe inoltre disputare i quarti di finale di Copa Libertadores come un altro ex nazionale azzurro – Daniele De Rossi, sbarcato a Buenos Aires per indossare la camiseta del Boca Juniors: basterà la possibilità di giocare una competizione così prestigiosa (si tratta della Champions League del Sudamerica) per convincere Balotelli a vestire il terzo rossonero della carriera?