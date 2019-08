Dramma durante il Tour de Pologne: muore il 22enne Bjorg Lambrecht – VIDEO

Come Wouter Weylandt, morto durante la terza tappa del Giro d’Italia 2011.

O come Fabio Casartelli, morto durante il Tour de France 1995.

Bjorg Lambrecht, 22enne belga della Lotto Soudal, è morto in seguito ad una gravissima caduta in avvio della terza tappa del Tour de Pologne (Giro di Polonia), competizione inizata sabato 3 agosto e che si chiuderà venerdì 9.

Le condizione del giovane erano apparse disperate sin da subito e nonostante sia stato immediatamente trasportato in ospedale, è deceduto di lì a poco.

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata conseguenza di un malore: il 22enne sarebbe rimasto in coda la gruppo e intorno al chilometro quaranta sarebbe caduto in un fosso.

Ad annunciare la dipartita, la squadra del belga con un post su Twitter

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 5 agosto 2019