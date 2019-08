Meteo 6 agosto 2019 | Previsioni: continua il bel tempo sul Sud Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Situazione di bel tempo, per domani 6 agosto 2019, su tutto il meridione d’Italia. Stessa situazione anche nelle regioni del Centro, che potrebbero essere interessate da velature non gravi. Discorso a sé ancora per il Nord: qui le regioni centrali e occidentali saranno interessate da fenomeni temporaleschi. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 6 agosto per il Nord: le regioni del centro-ovest interessate da piogge

La Liguria e le Alpi saranno interessate da temporali o rovesci sparsi. Le zone alpine avranno il cielo coperto da molte nubi. Dalla serata di domani le piogge, anziché fermarsi, aumenteranno di portata in Liguria e si estenderanno a Valle ‘Aosta, Piemonte, e Lombardia.

Previsioni meteo 6 agosto per il Centro e la Sardegna: possibilità di cieli poco nuvolosi

Nulla di grave da segnalare per quanto riguarda Centro Italia e Sardegna. Il cielo, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere poco nuvoloso, o altrimenti sereno.

Previsioni meteo 6 agosto per il Sud e la Sicilia: il tempo bello continua

Il sito dell’Aeronautica Militare non dà particolari indicazioni di condizioni climatiche avverse al Sud per la giornata di domani. Il meridione dovrebbe vivere quindi un 6 luglio soleggiato e bello ovunque.

Previsioni meteo 6 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in aumento sulle regioni adriatiche, ioniche, peninsulari, su quelle centro-orientali del Nord, su Sicilia (lato tirrenico e ionico) e sulla Sardegna centro-occidentale. Le massime caleranno un po’ sulle aree alpine centrali e occidentali, mentre saliranno su alcune delle zone in cui aumenteranno anche i valori delle temperature minime: Sardegna centro-occidentale, costiera romagnola, regioni ioniche e regioni adriatiche centro-meridionali. I venti, nelle ore centrali della giornata, sulle coste soffieranno con un regime di brezza. Mare e Canale di Sardegna e lo Ionio potranno passare da poco mossi a mossi, mentre c’è una situazione di quasi calma per tutti gli altri mari.

Maria Mento