Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2019: lo Scorpione deve staccare la spina, il Sagittario deve fare attenzione in amore

Lunedì 5 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Bisogna sfruttare queste giornate. Capisco che in queste giornate tu sia un po’ sottotono. Ricorda sempre che le imprese che partono tra fine luglio e agosto non sono così vivaci, per potrebbero essere delle buone sperimentazioni in vista del futuro. Stanno per iniziare delle situazioni di cui tu stesso non puoi garantire l’esito. In amore abbiamo un oroscopo molto caldo, tutto sommato anche da sfruttare;

Toro. Per il Toro si apre un periodo di riflessione, direi due settimane di lieve calo. Che questa tensione si legga in amore e nell’ambito del lavoro è facile. Io consiglio una cosa: se vedi che qualcuno è contro di te, se ci sono dei problemi, fatti scivolare le cose addosso e recupera ogni discorso nella seconda parte di agosto che funzionerà decisamente meglio;

Gemelli. Il segno dei Gemelli è ancora un po’ amareggiato o semplicemente incuriosito da quello che potrà offrire il destino, a non è un oroscopo difficile. È solo un oroscopo che ha bisogno di tempo per riflettere e anche tu hai bisogno di qualche giorno in più per capire che cosa desideri fare, non tanto in amore ma quanto nell’ambito del lavoro. Dove comunque ci sarà un blocco o le prime soddisfazioni non arriveranno prima dell’autunno. Tempo invece di grandi emozioni sentimentali;

Cancro. Queste prime due giornate della settimana sono confuse. Ogni fatica verrà premiata nel tempo, ma non p facile ottenere consensi. Tra l’altro, anche chi da poco ha iniziato un nuovo programma o progetto si sente messo sotto torchio. In qualche modo hai dovuto rinunciare anche a una collaborazione. Saturno in opposizione ti ha stancato parecchio. Presto non sarà più opposto e tu sarai allegro per questo e io quel giorno in tv stapperò una bottiglia di spumante a tuo favore perché sarò contento anch’io di non parlarti più di queste privazioni. Per lo sai, da qualche tempo c’è sempre qualcosa di cui bisogna discutere. Discussioni anche con soci e collaboratori. Che la confusione regni sovrana nella vita di una persona Cancro è abbastanza normale perché stiamo parlando di un segno umorale, per in questi giorni attenzione a quello che dici e direi a chi ti circonda attenzione a quello che dite al segno del Cancro perché l’agitazione può diventare tensione. Puoi cambiare improvvisamente tendenza nel corso di questa giornate. Al mattino sentirti un po’ giù e poi stare meglio, per aspettati momenti altalenanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha bisogno di qualcosa in più. Deve credere nel destino. Sarà possibile recuperare ad agosto un’emozione. C’è stato qualcosa di nuovo a livello sentimentale. Se una persona ti vuole bene, ora hai la possibilità di avvicinarla e ci vuole anche un po’ di coraggio nelle sperimentazioni di lavoro. Il Leone è fedele al motto “parlate male di me purché parliate”: ecco questo discorso va bene ma fino a un certo punto. Questo è un momento in cui puoi fare tanto ma devi anche consigliarti con gli altri. Cosa è giusto o cosa non è giusto fare? Una riflessione a riguardo opportuna;

Vergine. La Vergine sta portando avanti progetti. Se una trattativa salta è perché tu hai voluto che saltasse. Facile che in questo periodo tu voglia vedere chiaro in certe condizioni, situazioni, che hanno comportato problemi nel passato. Avere una visioni più positiva del futuro è opportuna, ma direi che questo è un oroscopo importante per coloro che possono fare delle scelte del contano. Conta sempre l’oroscopo personale, però chi ha una bella storia la potrà confermare. Se dici no a una proposta lo fai consapevole che stai perdendo un’occasione. Guardare un orizzonte più sereno è possibile. Se una trattativa salta potrebbe essere recuperata dopo il 20;

Bilancia. La buona notizia per la Bilancia è che Venere è favorevole e che questa settimana inizia con la Luna nel segno. Sono giornate forti. Purtroppo non stato così forte l’ultimo periodo e non sono pochi i Bilancia che hanno dovuto affrontare rallentamenti e problemi di lavoro. Queste due giornate portano successo a livello personale, ma bisogna dimenticare qualche problema nato nel lavoro. Lo so, non è facile perché ha comportato anche qualche difficoltà economica;

Scorpione. Lo Scorpione è alla ricerca del tempo perduto, ma questa ricerca potrebbe essere più fruttuosa nella seconda metà del mese di agosto. Adesso qualcuno guarderà persino con odio il cellulare se a telefonare è una persona che vuole parlare di lavoro. Tu hai bisogno di staccare la spina e forse anche il cellulare. Per le coppie in crisi attenzione alle parole. Chi ha vissuto un tradimento, un’ ingiustizia, si sente un po’ amareggiato;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve rimproverare qualcuno. Potrebbe essere un capo, potrebbe essere una persona inerente al lavoro, però si cade in piedi: Giove è nel segno, quindi e alla fine hai ragione tu. Pure se ci sono persone che cercano di ostacolare il tuo avvenire, alla fine vinci ogni contraddizione. L’unico problema potrebbe essere l’amore. In questi giorni puoi essere confuso e poi, nella seconda parte di agosto, pagare pegno se non sei più che sincero. Attenzione alle relazioni che nascono in maniera sbagliata.

Capricorno. Per il Capricorno si apre una settimana fi grandi riflessioni. Questo è un oroscopo vincente in vista dell’autunno. Molti hanno già vinto una sfida, altri potranno iniziare nuovi progetti. Sei più forte al punto che se non ti trovi bene in un gruppo potresti cercare di fare altro;

Acquario. L’Acquario vive una confusione che ormai è cronica, ma per fortuna con la seconda parte di agosto certe tensioni saranno superate. L’unica cosa che non bisogna fare è prendersela con gli altri. L’Acquario è un segno molto attento ai proprio giudizi, ma certamente è un ribelle. Allora in questi giorni, se pensi che l’amore non vada, bene potresti prendertela con chi hai vicino, mentre magari sei proprio tu che hai esigenze diverse. Se pensi che nel lavoro non tutto è chiaro potresti arrabbiarti con un capo, mentre sei tu ad aver detto sì quando pensavi no. Insomma si vive una sorta di periodo pieno di contraddizioni in cui le acque sono agitate e ogni tanto vanno cambiate;

Pesci. Per il segno zodiacale dei Pesci è sempre molto importante l’amore, sentire le vibrazioni dell’amore. in questi giorni ti stai chiedendo se qualcosa cambierà nel futuro. perché? Ricordiamo che il segno dei Pesci è anche un veggente, da un certo punto di vista non hai neanche bisogno dell’ astrologo. Tu hai capito che nei prossimi mesi un certo accordo di lavoro cambierà una tua mansione, un ruolo. Forse perché cambieranno anche i capi all’interno di un’azienda. C’è stato un tradimento in amore? C’è stato qualcuno che ha tradito la tua fiducia? Difficile sanare le ferite. Non basta neanche vendicarsi mettendo delle penali. L’importante è ritrovare fiducia nelle proprie capacità amorose. C’è chi rimetterà in gioco una collaborazione. Contatti con esperti, notai io avvocati (dipende dal tuo problema) per risolvere un contenzioso aperto, ma se non è arrivata una buona notizia arriverà a breve. Quindi abbiamo stelle decisamente migliori per il segno dei Pesci che inizia la settimana con qualche piccola perplessità che riguarda solo il rapporto con gli altri. Forse avresti solo bisogno di frequentare più gente, cambiare giro. Agosto è un mese bello per fare qualcosa di nuovo. Concediti una vacanza in un posto dove sia facile fare incontri. Se hai già un grande amore ora, se è ben corrisposto, se è grande, potresti valutarlo come estremamente prezioso per te perché hai sempre oi bisogno di sicurezze.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento