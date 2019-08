Meteo 7 agosto 2019 | Previsioni: ancora piogge al Nord. Pioverà anche su Appennino toscano ed emiliano

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Situazione di bel tempo, per domani 7 agosto 2019, su tutto il meridione d’Italia, eccezion fatta per qualche velatura che dovrebbe essere passeggera. Meno sereno il tempo sulle regioni del Centro: la Toscana, nelle zone appenniniche, potrebbe essere interessate da temporali. Anche le regioni centrali e occidentali del Nord saranno interessate da fenomeni temporaleschi. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 7 agosto per il Nord: piogge su Lombardia, Piemonte e Appennino emiliano

Regioni occidentali e zone alpine e prealpine ancora interessate da molte nuvole. Ci saranno temporali e rovesci diffusi. Piogge intense su Lombardia a Piemonte, e in serata la pioggia arriverà anche sull’Appennino emiliano. Le altre regioni del Nord Italia avranno cieli interessati da velature.

Previsioni meteo 7 agosto per il Centro e la Sardegna: piogge sulla Toscana

Per la giornata di domani, il cielo su Centro Italia e Sardegna sarà nuvoloso e non ci saranno miglioramenti in serata. Anzi. I cieli di Toscani e della Sardegna occidentale tenderanno a diventare molto nuvolosi in serata. Nel pomeriggio proprio l’Appennino della Toscana sarà interessato da qualche temporale.

Previsioni meteo 7 agosto per il Sud e la Sicilia: tempo stabile ma con qualche nuvola

Ancora tempo bello sul meridione d’Italia, coerente con quanto visto nelle ultime 24 ore e quindi stabile. C’è soltanto il rischio di vedere qualche velatura in transito sulle regioni meridionali della penisola.

Previsioni meteo 7 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime aumenteranno in Liguria, Calabria e Sicilia settentrionale. Le massime avranno un calo al Nord, e in particolare su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto- Adige. Calo anche sulla Sardegna, con un aumento (non altissimo) su Campania e Calabria. I mari mossi saranno quello Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale. Mossi anche il Mare e il Canale di Sardegna, ma con onde che si andranno a calmare. Aumenterà, invece, il moto ondoso sull’Adriatico centro-settentrionale e sullo Ionio meridionale. I venti saranno deboli, quelli meridionali, e soffieranno più forza in Sicilia occidentale e Toscana: questo avverrà nel pomeriggio. Altri venti deboli, meridionali, si disporranno dai quadranti orientali al Nord.

