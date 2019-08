Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2019: il Toro non deve fare polemica in amore, la Vergine si prepara per scelte e progetti

Martedì 6 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna opposta. Qualche lieve fastidio, un momento di tensione. D’altronde la tua testa è piena di pensieri. E pensare che questo è il periodo migliore per organizzare, fare, perché poi l’Ariete trova particolare piacere proprio nella fase iniziale di un percorso. Così come in amore a te piace più la fase dell’innamoramento che quella successiva, così anche nell’ambito del lavoro ti diverte molto programmare, progettare, pensare a come sarà il futuro. Bisogna dire che le prossime settimane saranno impegnative e che da settembre, nell’ambito del lavoro, ci saranno molte sperimentazioni da fare. Resta un periodo bello per i sentimenti o per gli incontri;

Toro. In questa fase il Toro è un po’ in stallo, oppure semplicemente in pausa e sta cercando di recuperare energie visto che già sa da Ferragosto, in particolare da settembre, non ci sarà un attimo di tregua. Cerca di non pensare sempre al lavoro e ai soldi, anche se ultimamente questo è un chiodo fisso. In amore attenzione alle polemiche;

Gemelli. L’amore può salvare da una fase di indecisione che riguarda la tua vita e che per fortuna finirà da novembre, perché tutti quelli che hanno vissuto una crisi di lavoro o magari hanno avuto anche delle dispute particolari dalla fine dell’anno avranno maggiore respiro. Ogni tanto farebbe bene riflettere sul proprio futuro anche a livello sentimentale. Ci sono delle emozioni in più;

Cancro. La confusione regna sovrana e non è escluso che entro pochi mesi si possa disgregare un gruppo di lavoro. Magari tu avrai voglia di fare altro. C’è come la necessità di dare via delle cose che non servono più, di allontanarsi da amicizie che non sono fedeli, di recuperare nell’ambito del lavoro dove anche chi ha una società potrebbe pensare di chiudere e riaprire. In questa giornata, improvvisamente, sei più forte e anche più diretto in amore. Diciamo che c’è meno tensione rispetto agli inizi dell’anno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Adesso puoi fare e disfare a tuo piacimento, nel senso che hai il timone nelle tue mani. Certo che quando si guida una nave bisogna stare attenti agli scogli, bisogna stare attenti alle mappe: non è che si può fare tutto senza qualche accortezza, ed è proprio questo che raccomando ai Leone che a volte peccano dal punto di vista dell’orgoglio e ritengono di poter fare tutto. Però, ripeto, con Venere, Marte, Giove, Sole favorevoli hai il timone in mano e puoi veramente ottenere un grande successo. Le vittorie sono state già raggiunte da chi ha una buona preparazione e non mancheranno per chi si predispone al meglio nei confronti del futuro;

Vergine. La Vergine ha la necessità di mettere in regola alcuni rapporti, di osservare il futuro in maniera meno caotica. Molto importante questo periodo, ma lo sarà ancora di più il mese di settembre, per mettere a punto qualche bel successo personale. Piccole vittorie. È da maggio che si è scaldata l’aria e chi ha un’attività in proprio lo sa. In amore è tempo di fare delle scelte che riguardano la casa, la famiglia, il matrimonio, la convivenza, i figli per chi è già così fortunato da avere il partner giusto, altrimenti ricordiamo che la seconda metà di agosto sarà bella proprio per il cuore;

Bilancia. Che tu ti sia sentito più volte in conflitto con l’ambiente, soprattutto nell’ambito del lavoro, è una cosa che ho ripetuto più volte, ma si può cambiare la rotta? In maniera parziale, direi, perché questo è un periodo in cu devi rimettere in discussione tutta la tua vita e non è facile. Tra l’altro, chi riparte da zero, ovviamente è un pochino più affaticato. Da una parte c’è un grande desiderio di rinnovamento e dall’altra la necessità di porre in discussione situazioni che sembravano importanti e che magari ora non lo sono più. L’amore è più tonico in questo periodo ma attenzione a un/un’ex o comunque a discorsi non completati riguardanti il passato;

Scorpione. Calma e sangue freddo. In questi giorni tutto è un pochino in ritardo. Poi se cerchi di concludere un affare potresti notare che ci sono dei rallentamenti. Sono giorni conflittuali? Probabile. Probabile anche che tu debba alzare la voce per farti sentire, che tu sia arrabbiato con qualcuno. Sarebbe opportuno evitare tensioni se ultimamente c’è stata una chiusura. La seconda parte del mese produce un effetto migliore, ma in questi giorni si salvi chi può. Tra l’altro, chi è arrabbiato con un/un’ex , chi è stato vittima di un tradimento, è naturalmente più nervoso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Avere stelle interessanti significa, come spiegavo prima al segno del Leone, che si ha il timone in mano, quindi sei tu che guidi la tua esistenza e questa volta sei veramente più forte e più ispirato. Se c’è stata una chiusura di lavoro nasceranno altre cose. Avrai più tempo per riflettere. Inutile lavorare dalla mattina alla sera se non si riesce a stare bene con se stessi e con gli altri. Devi concederti qualche atto di libertà. Io dico sempre che il lavoro è importante, è chiaro, perché bisogna guadagnare per andare avanti, però chi lavora e basta deturpa la propria vita e soprattutto non riesce a stare bene e quando ha del tempo libero addirittura non sa come impiegarlo. Quindi ritrova i tuoi spazi, e se tra questi spazi nascesse l’amore mica male ora che Venere è favorevole;

Capricorno. Il Capricorno ha grandi progetti per l’autunno. I più esperti, fortunati o intelligenti potranno davvero fare grandi cose nei prossimi mesi: mettersi in proprio, aprire un’attività. È chiaro che nei primi mesi sarà tutto un pochino più difficile, però tu sei una persona che riesce a dare agli altri una sorta di sensazione di sicurezza, quindi quando ti proponi le persone credono in te e questo è importante. Cambio di ufficio, ottimizzazione delle proprio risorse economiche. Entro l’autunno arriverà una buona apertura;

Acquario. L’Acquario forse in questi giorni è un po’ sotto pressione. Qualcosa non quadra. Tra martedì e giovedì l’intolleranza sale. Quando hai qualche dubbio di lavoro, economico, borbotti in continuazione. Attenzione alle amicizie che stringi in questo periodo: potrebbero non essere quelle giuste, oppure frequentando degli amici che tu ritenevi molto carini, disponibili, improvvisamente ti rendi conto che forse fanno i propri affari. L’Acquario spessi si veglia dai sogni, spesso è vittima delle illusioni e dona più di quello che riceve;

Pesci. Oroscopo importante. Vorresti crescere nell’ambito del lavoro, fare di più, però serve un pochino di prudenza. Per le situazioni in sospeso sappiamo che l’autunno sarà liberatorio. In questi giorni devi semplicemente evitare di metterti contro qualcuno. Poi capita sempre nel fine settimana, o spesso è capitato da luglio, di trovarti in situazioni imbarazzanti, di essere criticato, ma tu vai avanti. Guarda che hai un 2020 molto importante e quindi quello che stai facendo adesso è utile anche per il tuo futuro. Anzi, posso dire, più cercano di danneggiarti e più ti rafforzano. È probabile che tu debba ridefinire una questione lavorativa. Chi lavora come dipendente in un gruppo si aspetti che dal prossimo anno cambi un capo, un riferimento, e quindi ci sarà da rivedere tutta la propria situazione, la propria mansione. Probabile che tu in questi giorni debba pensare a ci che sarà. Resta un anno un pochino debole per quanto riguarda le finanze, però ripeto chi deve ottenere un rimborso, chi vuole vince una sfida, avrà entro poche settimane una buona notizia, magari l’ha già avuta e semplicemente deve passare all’incasso entro la fine dell’anno: questa sarebbe la condizione migliore. Rinnovo di accordi e contratti.

