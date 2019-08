Rosa Perrotta si scaglia contro gli haters: “Ecco perché non mostro Dodo sui social” – VIDEO

Rosa Perrotta non vuole mostrare il piccolo Dodo sui social, l’ex tronista si sfoga su Instagram

Al centro del gossip nelle ultime ore Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che non mostra il figlio sui social perché ha paura che gli haters possano riversare la loro cattiveria anche nei suoi confronti.

Tra le varie cose ha detto: “I social sono una valvola di sfogo per persone veramente cattive che userebbero un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare con altri personaggi. Utilizzerebbero il bambino per ferire me o Pietro e questa cosa mi manderebbe in bestia.”

E ancora: “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo.”

La Perrotta ha concluso dicendo: “È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di criticare!”.

Sara Fonte