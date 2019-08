Sgomberato il centro sociale Xm24 nella periferia di Bologna. Salvini esulta: “Molto bene, la musica è cambiata”

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Sgomberato il centro sociale Xm24 in via Fioravanti, nella periferia di Bologna. Carabinieri e poliziotti in azione dalle 5.30 di questa mattina. Entusiasta Salvini: “Legalità e democratiche ruspe”.

Era stato annunciato giorni fa e questa mattina carabinieri e poliziotti si sono messi all’opera all’alba per sgomberare il centro sociale Xm24 in Via Fioravanti a Bologna. Le forze dell’ordine hanno aperto una rete e sono entrati nel centro sociale allontanando alcuni attivisti, mentre un gruppo di loro si è rifugiato su una tettoia all’interno dell’edificio.

Durante il blitz dei carabinieri e della polizia, sono state chiuse alla circolazione alcune strade nei pressi della struttura: una parte di via Bolognese, la rotonda Alex Langer, via Fioravanti e via Tibaldi.

Il Comune di Bologna vorrebbe dar nuova linfa al quartiere Bolognina, situato nella prima periferia bolognese, realizzando in questa zona dieci appartamenti di cohousing.

Il centro sociale Xm24 sgomberato a Bologna. Salvini: “Molto bene, la musica è cambiata”

Fin dalle 5.30 di questa mattina, le ruspe sono entrate in azione per svuotare lo stabile.

Il centro sociale ha chiesto un vertice col direttore generale Valerio Montalto e con il presidente del quartiere Bolognina, Daniele Ara. I consiglieri comunali e regionali di Coalizione civica e Sinistra italiana, Emily Clancy e Igor Taruffi: “Ormai è difficile tornare indietro, ma contiamo di evitare il peggio. Sarebbe utile che l’amministrazione si assumesse le proprie responsabilità, avendo disposto lo sgombero”.

Non si è fatto attendere il commento del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, che su Facebook scrive: “Buongiorno amici. Forze dell’ordine impegnate fin dall’alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche RUSPE!”.