Stasera in TV | La programmazione di martedì 6 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 6 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 6 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la serie tv “Velvet Collection”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Squadra Speciale Cobra 11”. A seguire, una nuova puntata di “Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “Samba”: Samba Cissè è senegalese e costretto da dieci anni in un centro di accoglienza alle porte di Parigi. In attesa di un permesso di soggiorno e incalzato dalla paura di essere espulso dalla Francia, Samba si rivolge a un’associazione che si occupa di questioni giuridiche legate all’immigrazione. L’associazione si prende a cuore il suo caso nella persona di Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorativo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra trovare in Samba un rifugio e una ragione per uscire dall’impasse. Allo stesso modo Samba è convinto che Alice sia la chiave per regolarizzare la sua posizione sociale. Tra espedienti, mestieri, sotterfugi, baci rubati, fughe ai controlli e costante reinvenzione della sua identità, Samba troverà il suo posto nel mondo e nel cuore di Alice. Subito dopo, va in onda il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma sportivo “Quelli della luna”. A seguire, il film cult “Lo squalo 4”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della serie tv “Spirito libero”: Alexandra è una giovane operaia orfana e priva di mezzi. Un giorno un notaio le comunica che suo padre naturale, deceduto da poco e mai conosciuto, le ha lasciato una ricca eredità. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Lethal Weapon”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Ip Man 2”: sfuggito alla colonizzazione inglese, Ip Man si stabilisce con la sua famiglia nella Hong Kong governata dagli Inglesi. Ip cerca di aprire una scuola di arti marziali ma un boss locale gli nega il permesso.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 6 agosto 2019

Rai 1

21:20 Velvet Collection

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 Squadra Speciale Cobra 11

23:30 Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi

Rai 3

21:20 Samba (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quelli della luna

23:30 Lo Squalo 4 (film)

Canale 5

21:20 Spirito libero

23:30 Tg5

Italia 1

21:20 Chicago Fire

23:30 Lethal weapon

La 7

21:20 In Onda

23:30 Propaganda Doc

Maria Rita Gagliardi