Temptation Island 6, Sabrina Martinengo aspetta un bambino da Nicola?

Sabrina Martinengo, concorrente di “Temptation Island 6”, potrebbe aspettare un bambino dal fidanzato Nicola.

Per Sabrina e Nicola, una delle coppie dell’edizione appena andata in onda del programma, “Temptation Island” si è concluso con una separazione, in seguito al falò di confronto. In realtà, i due, una volta spenti i riflettori, hanno avuto modo di rivedersi, chiarirsi e ricomporre i pezzi della loro storia, andata in crisi a causa delle attenzioni di Sabrina al tentatore Giulio.

Recentemente, su Instagram, un follower ha accusato Sabrina di avere plagiato Nicola, fidanzato che, come ben sappiamo, è più giovane di lei di 12 anni, negandogli la possibilità di diventare padre, essendo lei una over 40. A tale accusa, Sabrina ha risposto, lasciando i suoi follower con un dubbio: aspetta un bambino?:

“Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio??? E se fossi incinta???”.

Temptation Island 6, Sabrina Martinengo: “Auguro ai miei figli di trovare un amore come il nostro”

Successivamente, Sabrina, con un post, ha deciso di spiegarsi meglio e prendere le difese del compagno, accusato di non avere carattere:

“Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco. Ecco cosa auguro loro! E per favore, non parlare così. In questo modo fai apparire Nicola come un imbecille, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi. Per il domani chi vivrà, vedrà”.

Che la cicogna sia davvero in arrivo? Speriamo di saperne di più molto presto!

Maria Rita Gagliardi