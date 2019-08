Aurora Ramazzotti sbotta su Instagram: “Uso i social come voglio” – VIDEO

Un utente attacca duramente Aurora Ramazzotti su Instagram, lei perde la pazienza e replica

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Aurora Ramazzotti, poche ore fa sul suo profilo Instagram ha risposto alla critica di un utente che l’ha attaccata.

Il ragazzo l’ha criticata pesantemente perché la Ramazzotti ai suoi fan consiglia spesso di salvaguardare l’ambiente ma poi chiede consigli su dove mangiare o dove andare in vacanza.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti piuttosto infastidita ha replicato: “Io uso i social come voglio. Usarli per parlare di una cosa seria non esclude usarli per chiedere consigli di viaggio. Sia chiaro.”

Sara Fonte