Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme?

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati immortalati al mare in Sicilia, insieme ai loro due figli. Sono tornati insieme?

Poco più di un mese fa, attraverso un comunicato diramato dall”Ansa”, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Il comunicato in questione, recitava:

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme in Sicilia: sono tornati insieme?

Ebbene, sembra che la situazione sentimentale del cantante e la bellissima modella possa essere cambiata. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme, dai fotografi del settimanale “Chi”, il cui nuovo numero è in edicola a partire da oggi. Nelle foto pubblicate dalla rivista, Eros e Marica sono insieme a Taormina. Marica ha raggiunto Eros e i figli in Sicilia, in occasione del compleanno della primogenita Rafaela Maria. I due, insieme, sono apparsi sereni ed affiatati; ma non è tutto, poichè un particolare non è sfuggito a chi ha beccato la coppia: entrambi indossano ancora la fede nuziale.

Che la passione si sia davvero riaccesa, oppure Eros e Marica hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme per il bene dei figli?

Maria Rita Gagliardi