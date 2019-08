Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli pizzicati insieme in Sicilia: sono tornati insieme? – VIDEO

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli stanno concedendo un’altra opportunità alla loro storia d’amore?

Si torna a parlare di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, circa un mese fa i due hanno confermato la fine della loro bellissima storia d’amore.

Il settimanale Chi aveva svelato che i due si sono ritrovati ad affrontare alcune incomprensioni che non sono riusciti a superare. Eppure le cose ad oggi potrebbero essere di nuovo cambiate.

Il cantante e la Pellegrinelli sono stati pizzicati sempre dal settimanale Chi insieme in Sicilia con i loro due figli. Sono andati in vacanza insieme per i loro figli? A quanto pare questo potrebbe non essere l’unico motivo.

Dagli scatti si vede che hanno rimesso le fedi al dito, sono tornati insieme? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte