Incidente stradale tra un trattore e una moto, inutili i soccorsi: morto un motociclista

A Medole, nel mantovano, questa mattina una motocicletta è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con un trattore. Purtroppo, l’uomo alla guida della moto è deceduto

Un uomo di 38 anni ha perso la vita questa mattina, poco prima delle ore 07:00, a causa di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Ci troviamo in Lombardia, e più precisamente a Medole (Mantova). L’uomo si trovava alla guida di una motocicletta quando, percorrendo la Strada Provinciale, pare si sia scontrato contro un trattore. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, il motociclista è deceduto sul posto per la gravità dei traumi riportati.

Incidente stradale tra una moto e un trattore, morto uomo di 38 anni

Stamane, poco prima delle ore 07:00, un motociclista di 38 anni ha perso la vita a Medole, in provincia di Mantova. L’uomo, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato contro un trattore nei pressi di strada Crocevia. I soccorsi si sono immediatamente mobilitati facendo giungere sul posto anche un elisoccorso: inutile poiché l’uomo è deceduto sul posto poco dopo.

Incidente stradale tra una moto e un trattore, da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale

Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorsi, sono giunti anche gli uomini della Polizia stradale. I rilievi scientifici, ancora in fase di realizzazione, saranno utili per comprendere la dinamica del sinistro, ancora sconosciuta. Come riporta La Gazzetta di Mantova, non si conosce ancora l’identità della vittima.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento