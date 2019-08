Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2019: il Leone deve essere comprensivo, l’Acquario deve scegliere con cura con chi fare affari

Mercoledì 7 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Superata l’opposizione della Luna, l’Ariete in queste giornate di mercoledì e giovedì sta meglio ed è un momento astrologico interessante, che regala un elemento di grande forza. Tu hai una volontà ferrea, in questi giorni la volontà raddoppia e sarà anche seguita da buoni eventi. Potremmo definirli piccoli colpi di fortuna? Forse è esagerato però evidentemente se persegui degli obiettivi in questo momento ci stai pensando e puoi avere qualcosa in più. Naturalmente, se non hai puntato delle persone impossibili, cosa che spesso all’Ariete capita, puoi avere anche un buon successo in amore;

Toro. Il Toro dovrebbe evitare piccole complicazioni almeno fino a metà agosto, in generale però questo è un buon periodo per fare affari. Per esempio, chi se lo può permettere pensa a una casa, a un acquisto, e poi però all’atto pratico ci sarà tanto da fare dalla fine di agosto, dal 20 in particolare, però già da ora puoi pensare a degli affari da concludere. Chi non ha questa disponibilità, comunque ottimizza la sua vita anche in vista della seconda parte dell’anno che darà successo e porterà un risveglio sia nel lavoro sia in amore. L’amore, invece, in questi giorni batte un pochino la fiacca oppure tu hai dei desideri particolari che non collimano con quelli del partner;

Gemelli. Forse dovrai affrontare un cambiamento radicale nell’ambito del lavoro e questo non tanto per tua volontà o perché ci sono degli eventi che contrastano o perché magari ultimamente ci sono state delle decisioni che ti sono piovute in testa senza che tu abbia potuto fare nulla per evitarle. C’è un po’ di rabbia dentro di te, questo è normale. Pensiamo all’amore. Chi ha già avuto una bella emozione sentimentale può raddoppiarla, e poi ora i rapporti solidi valgono ancora di più perché quando si è un po’ stressati per motivi di lavoro, per motivi economici, è decisivo l’apporto del partner;

Cancro. Qui ci sono delle tensioni in corso e poi anche dei percorsi obbligati. In qualche modo sei costretto a fare delle cose che non vorresti fare ma che per quieto vivere è meglio che tu faccia. Questo per evitare una crisi di lavoro, per evitare una crisi con un socio. Diciamo che devi buttare giù il rospo? Sul lavoro tutto sembra in ritardo sui tempi, oppure alcune scelte che sembravano importanti ora sembrano irrilevanti. Entro la fine dell’anno devi scegliere con chi stare e dove stare. Il mio consiglio è in questi giorni di dedicarti all’amore: soprattutto gli amori nati a luglio sono importanti. All’inizio dell’anno invece c’è stata una crisi che i più hanno superato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È il momento migliore, nel senso è un periodo davvero di fuoco. Non solo perché molti pianeti transitano nel tuo segno ma perché tu hai la capacità, come dicevo anche ieri, di tenere le redini della tua situazione personale in mano. È chiaro che devi essere sempre comprensivo nei confronti degli altri, devi cercare sempre mediazioni, ovvero magari hai anche ragione su certe cose però non importi. È un periodo che può portare nuovi sentimenti. Credo che sia importante mostrarsi anche un po’ meno rigidi. Lo dico a chi non trova l’amore perché, a volte, il Leone vuole dimostrazioni di affetto e pretende che gli altri siano molto devoti. Ecco, anche il Leone dovrebbe essere disponibile. Sappiamo che questo è un segno che quando si innamora diventa estremamente generoso, però tiene un po’ sulle spine il partner;

Vergine. Mercoledì e giovedì sono giornate importanti per i sentimenti, per le relazioni, per gli incontri. Vivere troppo nel passato non fa bene, a volte però la Vergine si chiude nei ricordi per paura di affrontare il nuovo. Chi ha una coppia forte pensa alla casa, a trasferirsi, chi ha una bella esperienza di lavoro adesso può anche programmare qualcosa di importante e magari ha anche ricevuto delle conferme per l’autunno. Diciamo che entro febbraio si può compiere qualcosa di importante. Si può anche esaudire un desiderio;

Bilancia. Probabile che nell’ambito del lavoro ci siano state perplessità oppure che tu sia chiamato proprio a recuperare un’attività. Bisogna dire anche che chi continua a lavorare lo fa in uno stato di grande agitazione perché tutto pesa sulle proprie spalle, le responsabilità sono tante. Qualche mese fa spiegavo che ai Bilancia a cui sono stati assegnati compiti di un certo rilievo è venuto un dubbio: “Ma sono stato premiato o sono stato in qualche modo gabbato?” , nel senso “mi hanno dato delle responsabilità solo per sgravarsi di dosso qualche problema, solo per mettermi nei guai, o perché davvero valgo?”. Certo è che i contrasti ci sono stati e c’è anche chi rimasto senza una condizione di lavoro stabile o magari deve migliorare quella che possiede. La tua ambizione sarà ripagata dall’autunno. Ora bisognerebbe riparare il cuore che è rimasto privo di tante emozioni, soprattutto nel mese di luglio: persino le coppie migliori hanno discusso oppure, tornando a casa, i pensieri erano rivolti altrove;

Scorpione. Lo Scorpione oggi conta sulla Luna nel segno. Questo regala molta fiducia nei confronti del futuro, però ricordiamo che come altri segni, ad esempio il Toro o l’Acquario, lo Scorpione sta vivendo questo inizio di agosto in maniera un pochino pesante, quindi fino a Ferragosto è meglio non agitare le acque nel lavoro e in amore. Al momento mettersi contro qualcuno è proprio l’ultima cosa da fare. Attenzione alle trasgressioni, alle gelosie, ai presunti o veri tradimenti perché ci sono stati dei momenti in cui sei stati messo un po’ in mezzo o comunque ti sei sentito vittima degli eventi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha delle stelle importanti e questo significa non solo libertà di amare ma anche avere più spazio a disposizione per fare delle cose importanti. Chi vive una storia in crisi potrebbe innamorarsi di una persona conosciuta da poco. Questo inizio di agosto è molto caldo per i sentimenti, per i cuori solitari, ma anche semplicemente per riscoprire i propri spazi e vivere in maniera più serena. Il contatto con la natura è sempre molto importante per il segno del Sagittario che dinanzi a un tramonto, dinanzi a una vista meravigliosa si scioglie, quindi veramente questo è un segno che ha bisogno di uscire, di spazi liberi;

Capricorno. Le esperienze contano sempre. Tu le metti da parte perché, perché come si dice? Impara l’arte e mettila da parte. Se hai un qualcosa di importante da gestire, da valutare, da rivalutare, questo è il momento giusto per pensarci in vista sempre dell’autunno. È difficile per te non avere buoni rapporti con persone più grandi perché quando sei molto giovane segui l’esperienza degli anziani, poi quando sei anziano/maturo finalmente riesci a dare il meglio di te. È un momento di forte interesse per le acquisizioni, per le novità;

Acquario. L’Acquario deve stare un po’ attento fino a Ferragosto, lo dicevo anche ieri, quindi sei un po’ stanco, nervoso. Se devi concludere un affare scegli bene le persone con cui concluderlo e soprattutto non lasciarti prendere dall’entusiasmo. Insomma, controlla le carte. È probabile che molti progetti non siano attuabili prima della seconda metà del mese. La realtà è che sei un po’ più agitato del solito ma ci avviciniamo a un autunno di forza. Un po’ di attenzione con le finanze;

Pesci. Per te è sempre molto difficile dimenticare un amore, soprattutto se è un amore con un Capricorno, con uno Scorpione, e per chi si è appena separato ovviamente è più difficile vivere nuove storie. Non ci sono dubbi: sei il segno protagonista dell’autunno, in particolare dell’inverno e del 2020. Questo agosto rimetterà in gioco alcune sensazioni. Se una persona agisce male nei tuoi confronti potresti pensare anche di metterla in disparte dopo Ferragosto.

