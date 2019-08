Previsioni meteo Ferragosto, sole o instabilità e temporali in arrivo?

Ferragosto con temporali o all’insegna del bel tempo? Le ultime proiezioni per il giorno di agosto più atteso dagli italiani

Sarà un Ferragosto caldo o bagnato? Il mese di agosto non è iniziato con i migliori auspici, caratterizzato da una serie di nubifragi e temporali che hanno investito diverse regioni italiane provocando allagamenti, smottamenti e sradicando centinaia di alberi. Viene dunque da domandarsi se la giornata del 15 di agosto, tra le più attese dell’anno dagli italiani, sarà costellata dal maltempo oppure caratterizzata dalla presenza del sole. Stando alle ultime proiezioni la situazione non è ancora del tutto chiara e il tempo potrebbe risultare instabile, a tratti. Si tratta di previsioni fatte con un certo grado di cautela, proprio in virtù delle repentine variazioni degli indici atmosferici registrate nella prima decina di giorni del mese.

Modelli e proiezioni per la settimana di Ferragosto

A livello europeo troviamo la depressione anglo-scandinava da un lato e l’anticilone azzorriano-africano dall’altro: la prossima settimana dovrebbe dunque aprirsi all’insegna del bel tempo, ma un flusso di instabilità diretto verso est potrebbe portare, tra le giornate di martedì e mercoledì, una serie di perturbazioni sull’Europa centrale. In Italia potrebbe risentirne il nord, con temporali possibili sulle Alpi e nelle zone prealpine, con possibilità di rovesci anche sui settori di pianura mentre il resto della penisola dovrebbe essere caratterizzato da tempo sostanzialmente sereno. La giornata di Ferragosto potrebbe, in virtù dell’aumento della pressione, risultare buona o al limite discreta, con locali situazioni di instabilità. Ma una perturbazione più intensa potrebbe colpire già dal 16 agosto andando ad interessare anche il centro Italia, terminando il suo passaggio il 17 agosto. Seguiranno aggiornamenti in merito ad eventuali sviluppi delle proiezioni meteo per l’Italia.