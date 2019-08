Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 7 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 7 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 7 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Superquark”, seguita dal tg della notte.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Elementary”, seguita dalla serie tv “Blood & Treasure”.

Su Rai 3 va in onda la miniserie “Maximilian Il gioco del potere e dell’amore”: conosciuto come The Last Knight per il suo coraggio e le sue capacità di battaglia, il grande imperatore europeo Massimiliano e la sua storia sono spettacolari quanto familiari: è la storia di un principe che deve imparare a essere re. Ma soprattutto è la lotta di un figlio che esce dall’ombra di suo padre con l’aiuto di un alleato inatteso: Marie de Bourgogne. In seconda serata, il documentario “Narcotica”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Matrimonio alle Bahamas”: due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Le differenze di redditto farà vacillare i giovani, dando origine a numerose gag. A seguire, il film “Puerto Escondido”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della serie tv “The fix”: il procuratore distrettuale Maya Travis torna a Los Angeles per un’altra occasione di giustizia dopo che la star del cinema Sevvy Johnson è sospettata di un altro omicidio dopo otto anni. Subito dopo, la serie tv “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata dello show musicale “Battiti live”, seguito dal programma musicale “W Radio Playa Rimini”.

Su La 7 va in onda il film “Il medico della mutua”: giovane dottore cerca di arricchirsi attirando a sè più pazienti della mutua possibili. In seconda serata, il film “Il romanzo di un giovane povero”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Il collezionista di ossa”: a New York, si compie l’ennesimo efferato omicidio di un serial killer. Spietato e allo stesso tempo enigmatico, l’assassino mette in difficoltà la squadra omicidi, che è costretta a rivolgersi a Rhyme, un agente speciale costretto a letto da una tetraplegia causata quattro anni prima da un proiettile. Rhyme partecipa svogliatamente alle indagini fino a quando entra in sintonia con una giovane agente che diventa il suo braccio operativo.

