Strano oggetto avvistato sopra l’ISS, la Nasa interrompe la diretta

Uno strano oggetto è stato ripreso nei pressi della Stazione Spaziale Internazionale, subito dopo la Nasa ha interrotto le riprese, casualità o occultamento?

In una delle ultime dirette della Nasa dalla Stazione Spaziale Internazionale, i più attenti osservatori hanno notato che uno degli ultimi frame del filmato hanno immortalato il passaggio di uno strano oggetto che gravitava sopra di essa. Impossibile stabilire di cosa si trattasse, anche perché pochi istanti dopo le riprese si sono interrotte.

La casualità è stata fatta notare in uno dei tanti canali cospirazionisti che popolano Youtube (Of Sound Mind and Body, se siete interessati)ed ovviamente ne è nata una discussione a riguardo. Per l’autore del filmato l’oggetto è chiaramente una navicella spaziale aliena e l’interruzione delle trasmissioni un evidente tentativo di occultamento della verità nascosta.

Strano oggetto gravita sopra l’ISS: di cosa si tratta?

Osservando le immagini postate nel video, con zoom e cerchio rosso ad evidenziare lo strano oggetto, effettivamente sembra di trovarsi dinnanzi ad un velivolo con tanto di ali. Il condivisore infatti dice: “Come potete osservare anche voi, c’è un immenso oggetto che gravita dietro l’ISS” e ancora: “L’oggetto è completamente illuminato dal sole ed è difficile non notare la sua bizzarra forma”. Lo stesso conclude con una sollecitazione ad una teoria complottista dicendo: “Per pochi momenti è possibile a tutti osservarlo, indovinate cosa succede dopo?”.

In molti sono coloro i quali appoggiano la teoria di un salvataggio in extremis della Nasa, ma si tratta davvero di un Ufo? Difficile dirlo visto che, per quanto bizzarra appaia la forma, l’oggetto in questione si vede in maniera sfocata e potrebbe benissimo essere qualsiasi altra cosa. Le opinioni dell’autore del video, come in altri casi (Ufo sopra l’Area 51 ad esempio) sono viziate dall’idea che gli Usa vogliano nascondere a tutti l’esistenza degli alieni.