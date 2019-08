Calciomercato Cagliari, pronto anche il colpo Giovanni Simeone? Il ds rossoblu è possibilista: “Può succedere di tutto”

Sin qui la campagna acquisti del Cagliari è stata davvero importante.

Ceduto il gioiellino Barella all’Inter, i rossoblu hanno portato in Sardegna Rog dal Napoli, Nainggolan dall’Inter (per l’ex Roma è un gradito ritorno) e Nandez dal Boca Juniors, creando così un centrocampo di tutto rispetto.

Ma non finisce qui – come avrebbe detto un tempo Corrado, presentatore della Corrida: il club rossoblu vorrebbe fornire a Maran un puntello anche per l’attacco – che può già vantare un centravanti del calibro di Pavoletti (oltre che due promesse come Cerri e Han) e per questo motivo continua a circolare il nome di Giovanni Simeone, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina.

A non escludere il possibile trasferimento il ds del club sardo, Marcello Carli, che interpellato da FIrenzeviola s’è così espresso: “Questa è una scelta che riguarda solo la Fiorentina. Se hanno intenzione di vendere il giocatore, perché no. Il Cholito Simeone è un attaccante che ha sicuramente il suo perché. Mai parlato con la Fiorentina? Questo può darsi… Ci sono ancora venti giorni alla fine del calciomercato e può succedere di tutto“.