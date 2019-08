Caso Bibbiano, parla la Cuccarini: “Non importa del giudizio del web. La famiglia va tutelata”

Il Caso Bibbiano ha scosso davvero l’opinione pubblica. Non a caso sull’inchiesta Angeli e Demoni stanno dicendo il loro punto di vista anche i personaggi dello spettacolo, i quali si sono tutti schierati a favore di quei bambini che di soprusi ne hanno vissuti tanti. E adesso parla anche Lorella Cuccarini.

Addirittura i loro appelli hanno anche scosso qualche polemica, da parte della sinistra rossa che ha speso parole d’odio nei confronti dei VIP. Anche se in tal verso il Ministro Matteo Salvini ha difeso a spada tratta gli artisti, ringraziandoli per non aver avuto remore a dire ciò che pensavano.

L’intervista a Lorella Cuccarini sul Caso Bibbiano

In un’intervista a La Verità, come ha scritto anche il Giornale, Lorella Cuccarini ha detto: “I miei su Bibbiano sono sentimenti condivisi. […] E insieme alla nostra gente penso a quello che è accaduto a Bibbiano e mi domando com’è possibile. Se fosse successo a me di patire ciò che hanno dovuto subire quei poveri genitori forse sarei morta di dolare oppure avrei reagito come una belva”.

Lorella Cuccarini è quindi solidale a quanto sta accadendo e si schiera dalla parte dei bambini. Condivide a pieno i punti di vista di Nek o di Laura Pausini, giusto per citare alcuni degli artisti che hanno parlato in merito al caso. Per la Cuccarini, Bibbiano è una barbarie assoluta e si sente una di loro.

Un punto di vista da mamme

La Cuccarini prosegue dicendo: “Noi mamme sappiamo cosa significa anche solo la remotissima possibilità che ti possano togliere un figlio: è un incubo, uno strazio, un dolore anche solo immaginarlo. Posso dirlo? Non ne posso più del politicamente corretto. È ora che noi che abbiamo un dialogo col pubblico facciamo sentire la nostra opinione al di là delle convenienze ed è anche ora di smetterla di pensare che i giudizi della rete siano oro colato. Basta fare come me: fregarsene. Mi raccomando voi continuate: andate fino in fondo”.