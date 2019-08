Estrazioni Lotto e SuperEnalotto in diretta | Numeri vincenti di oggi giovedì 8 agosto 2019

Estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto di oggi giovedì 8 agosto 2019 in diretta

Il jackpot ha raggiunto la cifra più alta della storia del concorso, superando anche quota 200 milioni (!): qualche fortunato riuscirà a vincere, ad oltre un anno di distanza dall’ultimo sei?

Di seguito, i numeri vincenti dell’estrazione odierna, aggiornati in diretta dopo le 20.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi 8 agosto 2019

Numeri vincenti: 20 22 27 43 46 72

Numero Jolly: 28

Numero Superstar: 61

SuperEnalotto, probabilità di vincita

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con moderazione.

Vi proponiamo inoltre, sempre aggiornati in diretta a partire dalle 20, i numeri del lotto, estratti anch’essi presso la sede di Piazza Mastai a Roma.

Estrazione Lotto di oggi 8 agosto 2019

BARI 21 77 81 2 71

CAGLIARI 15 7 47 19 14

FIRENZE 19 41 5 21 38

GENOVA 41 40 8 74 67

MILANO 21 15 63 59 61

NAPOLI 8 15 47 48 77

PALERMO 62 3 30 46 45

ROMA 18 77 34 70 45

TORINO 55 64 1 80 78

VENEZIA 30 22 63 78 8

NAZIONALE 43 56 4 83 58