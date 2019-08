Gianluca Vacchi e le sculacciate della vergogna: critiche per un video sessista

Dopo aver pubblicato un video sessista in cui sculaccia delle modelle in barca, Gianluca Vacchi è stato inondato di critiche sui social.

Il figlio del fondatore dell’Ima, quel Gianluca Vacchi divenuto famoso solo per i video Instagram in cui si diletta in balletti con bellissime donne, è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per un post Instagram ritenuto non a torto sessista. Nel video in questione Vacchi si esibisce in un altro balletto, ma questa volta la coreografia sottende un messaggio svilente ed offensivo per la donna.

Ad inizio filmato, infatti, l’ereditiero si avvicina ballando a quattro bellissime modelle sdraiate di pancia e con il sedere in aria, quindi le sculaccia tutte a ritmo di musica. Il resto del video è il classico balletto coreografato a cui fa da sfondo l’ostentazione della ricchezza sottolineata non solo dallo yatch in cui si trova ma anche dal fatto che il Vacchi nazionale si vanti di essere in diretta dal Brasile.

Vacchi linciato sui social per il video sessista

Immediate le critiche per il modo in cui vengono trattate le donne nel video. Alcuni suoi follower sottolineano come il fatto che le faccia mettere in posa mostrandone solo il posteriore è un modo piuttosto triviale per evidenziarne una zona erotica e renderle idealmente un puro oggetto di piacere. A livello puramente comunicativo la posizione supina e la sculacciata assumono inoltre un significato di dominazione: l’uomo macho possiede e fa ciò che vuole delle donne, divenendone non solo il conquistatore ma anche il padrone.

Tra i vari commenti di dissenso nei suoi confronti si legge: “il filmato è svilente per le donne” oppure “Si capisce che dietro che ben poca stima per il mondo femminile” e ancora “E’ un momento triste” ed anche “Questi sono momenti in cui molte donne diventano tristi”.