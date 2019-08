Incidente stradale mortale tra tre vetture: morti un uomo e una donna originari del Lazio

Stefano Falappa e Antonella Quaglietti sono le due persone che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri in Basilicata. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre vetture

Tre automobili sono state coinvolte in un incidente stradale avvenuto lo scorso 4 agosto sulla Basentana, in Basilicata, all’altezza di Ferrandina. Una Toyota Rav che traportava una famiglia, una Fiat Sportive e una Seat Ateca con un uomo alla guida sono le auto che si sono scontrate a vicenda secondo una dinamica che ancora è da verificare. Due le vittime: Antonella Quaglietti, donna romana di 45 anni, che si trovava a bordo della Toyota Rav, e Stefano Falappa, uomo di 58 anni originario di Fiumicino, che invece guidava la Seat Ateca. Ci sono anche altre tre persone che sono rimaste e ferite e che attualmente si trovano ricoverate in ospedale.

Tre automobili coinvolte in uno spaventoso incidente stradale sulla Basetana, in direzione Potenza, lo scorso 4 agosto. Il bilancio è tremendo: due vittime e tre feriti. Le vittime sono il 58enne Stefano Falappa, che guidava una Seat Ateca, e Antonella Quaglietti, che si trovava a bordo di una Toyota a Rav insieme alla sua famiglia. Antonella Quaglietti e i suoi cari erano in vacanza proprio in Basilicata. Stefano Falappa, originario di Fiumicino, lavorava come autista di autobus presso il Trasporto Pubblico Locale di Fiumicino. Per loro due non c’è stato nulla da fare.

Non siamo in grado di dare ragguagli sulla dinamica di questo sinistro, su cui adesso sta indagando la Polizia Stradale di Matera. Per quanto riguarda i tre feriti, sono stati ricoverati negli Ospedali San Carlo di Potenza, Madonna delle Grazie di Matera. Le loro condizioni sarebbero gravi. Il sindaco i Fiumicino, Esterino Montino, ha voluto così esternare il suo cordoglio per la morte di Stefano Falappa, che era un uomo molto conosciuto sul litorale laziale: “Sono rammaricato per la notizia dell’improvvisa scomparsa di Stefano Falappa. Desidero esprimere a nome mio, dell’Assessorato ai Trasporti, dell’Ufficio Trasporti e dell’intera Amministrazione comunale le condoglianze ai familiari e agli amici”.

