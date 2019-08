Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2019: l’amore può tornare a splendere per il Capricorno, i Pesci hanno un oroscopo in crescendo

Giovedì 8 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete in questi giorni può ricevere delle soddisfazioni, anche piccole, però l’importante è essere consapevoli della propria volontà di azione e saranno più fortunati quelli che magari dopo una separazione, dopo un periodo di solitudine, vogliono vivere relazioni part-time. Qui bisogna capire se l’Ariete è veramente disponibile. Certo, chi ha una storia raddoppia il proprio amore. Chi non ce l’ha deve capire se magari ha puntato un po’ troppo in alto. L’Ariete spesso ama le sfide e quindi ama le sfide quindi si innamora di persone che non sono del tutto facili da raggiungere. Chi ha una storia da molto tempo vorrebbe stare di più con il partner che per sembra sfuggente, ma questo è sempre un periodo buono anche per capire da che parte sta andando la coppia, per parlar chiaro;

Toro. Il Toro da qualche giorno è sottotono. Io penso che questo sia un periodo di ricarica. Tuttavia, non mancano i buoni affari, con Saturno in ottimo aspetto che sarà ancora più vivace agli inizi di settembre, si potrebbe completare una compravendita, oppure nella seconda metà di agosto iniziare già a pensare a un progetto di lavoro per l’autunno. È certo è che in questo momento non vuoi rischiare troppo, quindi comunque sei sulla strada giusta per raggiungere il successo. Sei sul palcoscenico. Però attenzione con i soldi. Bisogna essere un po’ più ragionevoli nel fare le cose, anche perché ne sono usciti parecchi appunto per un acquisto, per una situazione particolare legata alla famiglia negli ultimi tempi;

Gemelli. I Gemelli devono fare il conto alla rovescia perché sappiamo che dall’autunno se ci sono state delle polemiche, delle questioni legali, si potranno sbrogliare e quindi in questo periodo c’è una grande atteso per il lavoro, per le questioni pratiche. Mentre in amore devo dire che questo è un cielo bello, quindi chi non trova l’amore forse è un po’ prevenuto oppure ricorda una storia finita male. Chi ha una bella coppia adesso raddoppia la volontà di stare con il partner;

Cancro. Il Cancro ha stelle interessanti, ma entro la fine dell’anno potrebbe chiudersi una collaborazione, un’associazione. Insomma, in qualche modo questo Saturno che per fortuna dall’anno prossimo non sarà più opposto ha deciso di dare un taglio a tutto quello che non ti piace più. Qualcuno mi dirà “Ancora?”, e in effetti perché già dagli inizi dell’anno ci sono state della situazioni nuove. Addirittura, non tutti ma molti hanno messo in discussione il lavoro o l’amore. Fase di trasformazione forse anche per trovare una nuova identità. Se stai facendo cose interessanti, nuovi progetti, nuovi programmi, pare che tutti siano contro di te anche se ti muovi bene.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è più forte e vigoroso e non potrebbe essere diversamente visto che abbiamo grandi stelle, un Giove favorevole. Quindi, sei in pista, ti guardano. E tu chi guardi? Ecco, non metterti sul piedistallo in attesa che arrivi la fatale proposta perché anche tu, in qualche modo, devi dare una mano a chi vuole stare con te. Chi non ha una storia deve cercare novità. Al momento puoi fare anche una richiesta di lavoro. Il tuo valore si vedrà in autunno. Opportunità;

Vergine. La Vergine in questo momento ha una grande occasione di rivalersi di tutti i torti subiti, e soprattutto può avere una bella soddisfazione. Stai per iniziare un grande momento. Chi ha un progetto in ballo potrebbe farlo uscire allo scoperto. Periodo importante per concludere buoni contratti, buoni accordi, anche in vista del prossimo anno. Direi davvero che questo è un periodo costruttivo. Chi non ha l’amore lo cerchi. Tra l’altro, la seconda parte di agosto sarà veramente molto attiva. Per le coppie che possono e vogliono avere un figlio da Ferragosto via libera;

Bilancia. La Bilancia deve stare un po’ attenta alle spese perché ultimamente ci sono state delle privazioni o magari nell’ambito del lavoro si guadagna un po’ meno o si spende un po’ di più. Credo che tutti gli imprenditori del segno siano sul chi va là, mentre chi è dipendente negli ultimi 3 o 4 mesi ha dovuto rinunciare a un accordo e ora si trova di fronte a un futuro non proprio certo. Dal punto di vista fisico cerca di evitare strapazzi;

Scorpione. Lo Scorpione in questo momento è nervoso, anche per delle banalità, e deve stare attento a non riversare questa aggressività verbale nei confronti degli altri. Forse hai anche ragione a mettere il muso lungo, se sei stato messo in mezzo in una discussione, se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che non hai fatto però stacca la spina, anche perché tutto quello che è accaduto dalla fine di luglio sia nel lavoro sia in amore non ti ha soddisfatto. Tu hai bisogno di concretezza, di legalità, di giustizia, però in questi ultimi tempi non c’sé stata tutta questa serie di cose, anzi devo dire che hai avuto la netta sensazione che qualcuno fosse contro di te.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si dice che sia un segno fortunato ma sapete perché si dice questo? Non solo perché Giove, pianeta che governa il segno, è attivo soprattutto adesso ma anche perché il Sagittario fa tante cose. Di tante cose fatte almeno una riesce bene, quindi tu sei veramente capace di grandi metamorfosi. L’importante è che non ti chiuda in un ufficio. Sappiamo che il contatto con la natura, la voglia di fare passeggiate, comunque l’esperienza che regala la vita per un Sagittario è basilare quindi se ti senti un po’ giù di corda può darsi che tu non stia facendo la vita che vorresti davvero. Momento intenso per tutte le relazioni;

Capricorno. I progetti autunnali andranno a buon fine. Molto interessante questa situazione non solo per gli imprenditori per quelli che lavorano in proprio, ma anche per il lavoratore dipendente, anche se c’è stata una chiusura. Poi, ve l’ho detto tante volte, il Capricorno se può si mette in proprio o cerca di dirigere un ufficio. Potrebbe esserci una bella novità entro l’autunno. I sentimenti non sono più afflitti come a luglio, anzi, addirittura nella seconda arte di agosto possono tornare a splendere;

Acquario. L’Acquario è un po’ sottotono dal punto di vista fisico e poi è molto incerto. Io chiedo a tutti i nati Acquario di non prendersela con gli altri se qualcosa non funziona perché alla fine, come si dice, volere è potere e quindi chi non cambia, chi non rischia e deve in qualche modo accettare il fatto che ora non ha il coraggio di trasformare la vita. Però ci sono stati in effetti dei problemi, di recente, dal punto di vista economico, quindi c’è chi è un po’ più accorto con le spese, c’è chi ha dovuto limitare anche le uscite per un dell’ufficio e bisogna pensarci bene prima di investire soldi. Mi piace questo oroscopo, soprattutto in vista della seconda metà di agosto: ma adesso la stanchezza si fa sentire;

Pesci. Sarebbe opportuno cercare di dare spazio al tuo istinto perché tu lo sai che sei un veggente, in qualche modo non hai neanche bisogno dell’oroscopo. Devo dire che sei più bravo per gli altri che per te stesso. I tuoi suggerimenti valgono molto per quando devi decidere per te stesso sei molto più insicuro. Nel tempo un piccolo conflitto può aumentare in amore se non sarà risolto al più presto, quindi meglio parlare subito. E poi guardiamo all’autunno. L’autunno porta grandi progetti, grandi affermazioni e conquiste. Insomma, è certamente un oroscopo in crescendo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento