Pamela Prati dopo lo scandalo cambia nome: “Oggi sono Paola Pireddu” – VIDEO

Pamela Prati dopo lo scandalo ha cambiato nome, ecco cosa ha detto la showgirl

Dopo la vicenda su Mark Caltagirone Pamela Prati ha ritrovato se stessa, oggi è serena ed è tornata a concentrarsi sulla sua vita e sul suo lavoro.

La Prati ha deciso di tornare ad usare il suo nome di battesimo. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto: “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più.”

La showgiril ha aggiunto:“Son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera.”

La Prati ha fatto sapere che la gente la comprende, la fermano per strada e la abbracciano. Oggi sta girando un film sulla sua vita, lei stessa ha svelato: “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix“.

Sara Fonte