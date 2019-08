Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi giovedì 8 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 8 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 8 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Don Matteo 11”. In seconda serata, una nuova puntata di “Codice”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il mistero di Aylwood House”: una famiglia americana decide di passare l’estate in una casa della campagna inglese, Aylwood House, che è circondata da un bosco dove, secondo una leggenda, abita uno spirito tormentato. A seguire, una nuova puntata dello show “Vero è più vero”.

Su Rai 3 va in onda la seconda puntata della miniserie “Maximilian-Il gioco del potere e dell’amore”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Cliffhanger – L’ultima sfida”: la storia raccontata è quella di un operatore del soccorso di montagna . Ambientato nelle Montagne Rocciose americane, il film apre con la sequenza mozzafiato di un incidente mortale durante un’escursione ad alta quota; Sarah, la giovane fidanzata di Hal Tucker, collega ed amico del protagonista Gabriel “Gabe” Walker, muore precipitando in un crepaccio dopo essere sfuggita dalle mani dello stesso Gabe. Cliffhanger ( così è soprannominato Gabe ), viene travolto dai sensi di colpa e per questo si allontana dalle attività escursionistiche e di salvataggio. Un anno più tardi , Jessie Deighanla, compagna di Gabe, pure lei impegnata nel soccorso montano, cerca di spronarlo a riprendere le sue attività e convincerlo a seguirla nel suo tentativo di soccorrere delle persone in difficoltà in alta quota. Dapprima restio, Gabe, successivamente , accetta. Il gruppo da soccorrere che raggiungeranno non sarà composto da escursionisti in difficoltà, ma da una squadra composta da spietati assassini, ritrovatasi là per cercare delle valigie andate perse durante un incidente aereo sulla cima di una montagna. Le valigie contengono denaro ed i ladri hanno chiesto ad Hal, ormai ex amico di Gabe a cui dà la colpa per la morte di Sarah, di condurli in qualità di guida montana. Sarà l’inizio di un’avventura ad alto tasso adrenalinico sullo sfondo di paesaggi di montagna mozzafiato. A seguire, il film “Le montagne della luna”.

Su Canale 5 va in onda il film “Le amiche della sposa”: Annie è una ragazza single e semplice che ha avuto poche storie nella vita. La sua migliore amica, Lilian, sta per sposarsi e le chiede di essere una delle sue damigelle d’onore: un compito che nella società americana può diventare parecchio oneroso specie se la sposa, come nel caso di Lilian, è molto ricca e ha un’intensa vita sociale. Come se non bastasse, il posto di damigella è molto ambito e c’è chi farebbe di tutto per soffiarglielo. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Law & Order”.

Su La 7 va in onda il film “L’attimo fuggente”: all’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto: con gesti a volte plateali infonde negli studenti l’amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l’austera famiglia per fare d’attore. Subito dopo, il film “Fair game-caccia alla spia”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Kick ass”: Dave è un liceale appassionato di fumetti. Un giorno decide di fare il super eroe e così vestito con una tuta verde comprata su e-bay va a difendere la giustizia. Nella sua prima uscita rimedia una coltellata, ma nella seconda viene ripreso da uno dei passanti mentre salva un uomo da una banda di balordi. Subito diventa un fenomeno mediatico.

