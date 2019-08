Alain Delon dopo l’ictus si ritira in una clinica in Svizzera – VIDEO

Alain Delon dopo il malore si sta riposando in una clinica in Svizzera, il figlio dell’attore fa sapere che le sue condizioni sono perfette

Alain Delon poche settimane fa ha avuto un ictus e una lieve emorragia cerebrale.

Il noto e stimato attore francese ha 83 anni, dopo il malore improvviso si trova in una clinica in Svizzera, a rivelarlo alla Stampa francese è stato il figlio Anthony Delon.

Il figlio dell’attore ha fatto anche sapere che dopo il malore le funzioni vitali di Delon sono perfette, a detta sua i medici hanno assicurato che il suo stato è stabile.

Anthony Delon ha rivelato che prima di recarsi in Svizzera il padre è stato operato in un noto ospedale di Parigi, il Pitié-Salpétriere, per tre settimane è rimasto in terapia intensiva.

Sara Fonte