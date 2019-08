Chiara Ferragni posta il trailer di Unposted: il docu-film sulla sua vita al Festival di Venezia – VIDEO

Chiara Ferragni ha pubblicato il trailer del documentario sulla sua vita, a breve sbarcherà al Festival di Venezia

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Chiara Ferragni, l’amata e seguita fashion blogger ieri ha postato sul suo profilo Instagram il trailer del suo docu-film sulla sua vita, Unposted.

Il film sarà presentato al Festival di Venezia. Il 17, 18 e 19 settembre 2019 il documentario sarà presentato nei cinema come evento speciale.

Tantissimi sono stati i commenti postati sotto il trailer postato dalla Ferragni su Instagram. In molti non vedono l’ora di vedere il documentario, ma come al solito anche le critiche non mancano.

C’è infatti chi pensa che docu-film della fashion blogger non sia adatto al Festival di Venezia.

Sara Fonte