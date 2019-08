Cucciolo di Labrador nasce con due zampe extra, la famiglia: “E’ stato amore a prima vista”

Una famiglia amorevole ha adottato un adorabile cucciolo di labrador che è nato con due zampe extra, una condizione genetica rara.

In molti, vedendo un cucciolo bisognoso d’affetto e gravato da un difetto genetico evidente, avrebbero preferito lasciarlo in un canile o a qualcun’altro. Ma quando Lauren e Luke hanno visto per la prima volta la piccola Roo (diminutivo di Cangaroo) è stato amore a prima vista. La donna racconta che erano andati alla ricerca di un cane e che quando hanno visto quel cucciolo di poche settimane sono rimasti abbagliati dalla sua dolcezza. Poi Roo si è avvicinata dolcemente al piccolo Luke e gli è balzata sulle ginocchia, da quel momento in poi non si sono più separati.

Cucciolo a sei zampe trova l’amore di una famiglia

Intervistata da ‘Metro‘, la donna spiega che tra il cane ed il figlio è nata una sintonia particolare. Il piccolo Luke ha una forma acuta di psoriasi (una malattia alla pelle) che lo fa sentire a disagio e, spiega ancora la madre, la condizione particolare della piccola Roo gli fa sentire come se avessero qualcosa in comune. Per quanto riguarda la rara condizione generica del piccolo labrador, Laureen spiega che le zampe extra non causano alcun dolore, ma non le permettono di camminare bene.

In attesa di verificare la possibilità di farla operare per una rimozione chirurgica, questa famiglia si gode l’energia e l’affetto che Roo sprigiona in casa: “Quando ci salta addosso somiglia ad un canguro, da qui deriva il nome. Ma quando cammina barcolla e finisce con le zampe all’aria”, spiega infatti la donna che poi commenta in questo modo: “E’ molto triste ma adorabile allo stesso tempo perché è piena di energie”.