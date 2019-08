Juventus-Atletico Madrid, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

I bianconeri del neo tecnico Maurizio Sarri sfidano l’Atletico Madrid nell’ultimo impegno valevole per l’International Champions Cup 2019, il torneo estivo riservato ai principali club calcistici. Il match è in programma sabato 10 agosto alle ore 18 e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia.

Ultimo incontro amichevole per la Juventus di Maurizio Sarri nell’International Champions Cup 2019. I bianconeri affronteranno gli spagnoli dell’Atletico Madrid in una sorta di rivincita dell’ottavo di finale della scorsa Champions League (la Juventus superò il turno grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo nella gara di ritorno). La partita si giocherà alla Friends Arena di Solna in Svezia.

Dopo la gara contro l’Atletico Madrid, la Juventus ha in programma solo un ultimo impegno prima dell’inizio del campionato, la tradizionale amichevole in famiglia contro la Primavera in programma mercoledì 14 agosto a Villar Perosa. Quindi, per i ragazzi di Maurizio Sarri la partita di domani sarà l’ultimo vero impegno prima dell’esordio in campionato contro il Parma, in programma sabato 24 agosto alle ore 18.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming?

Juventus-Atletico Madrid sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti televisivi dell’International Champions Cup 2019 e ha trasmesso anche le precedenti sfide dei bianconeri durante la tournée asiatica contro Tottenham e Inter. Juventus-Atletico Madrid sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per chi si trovasse all’estero, dato che lo streaming di Sportitalia è bloccato, ci sono alcune soluzioni alternative facilmente trovabili cercando “Sportitalia streaming estero”: non è la soluzione più legale ma comunque si tratta di un caso limite per i connazionali non presenti sul territorio nazionale.

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD.