Lady Diana, le strane parole del principe Carlo poco prima del matrimonio

Secondo quanto riportato nel docu-film su Carlo e Diana, il principe si sentiva ansioso e terrorizzato. E poco prima del matrimonio disse la sua su Lady D

Nuove indiscrezioni emergono sulla coppia più famosa della casa Reale, retroscena riguardanti le loro nozze che, anche a distanza di anni dalla morte di Lady Diana, continuano a tener banco sui magazine scandalistici britannici. Sono venute alla luce grazie al nuovo film documentario Charles and Di: the Truth Behind their Wedding nel quale viene rivelato quello che il principe Carlo disse poco prima di sposare Diana. Era il 1981, Carlo aveva 32 anni e Diana 20: alle porte c’era un royal wedding che avrebbe dovuto rappresentare un momento storico e vincente per la monarchia, ma che invece costituì l’avvio di un inarrestabile declino. Secondo quanto riportato dall’edizione francese di Elle, nel docu-film sulla royal family si parla dello stato d’animo di Carlo nei giorni precedenti il matrimonio: il principe si sentiva “perso, ansioso e terrorizzato”, e lo avrebbe confessato all’amica Penny Ramsey.

Carlo, cosa disse di Lady Diana prima di sposarla?

Di Diana invece disse: “È davvero carina, è perfetta. Ma è una ragazzina. Sembra vada ancora a scuola e non che sia una donna sposata”. Anche Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty, e considerata una delle più autorevoli firme delle biografie reali, ha affermato che Carlo sapeva, in cuor suo, “di non avere nulla in comune con lei” pur continuando a ribadire di voler fare ciò che era meglio sia per il Paese che per la sua famiglia. Dal canto suo Diana, che non era una sprovveduta, avrebbe rivelato al giornalista John Edwards di aver trovato, pochi giorni prima delle nozze reali, un pacchetto per Camilla Parker Bowles sulla scrivania del Segretario Privato di Carlo, Michael Colborne. Riuscì ad aprire la scatola trovando al suo interno un braccialetto in oro con incise le iniziali G e F, ad indicare i soprannomi Gladys e Fred che Carlo e Camilla erano soliti usare tra loro. Secondo quanto rivelato dalla fonte, Lady D scoppiò a piangere, dopo essersi resa conto che quello fosse un regalo di addio di Carlo per Camilla.