Meteo 10 agosto 2019 | Previsioni: nubi e cielo sereno per la giornata di San Lorenzo

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Tempo stabile, domani, su tutta Italia, salvo per degli annuvolamenti attesi sul versante tirrenico della Calabria e sulle zone alpine. Sui rilievi del Nord Italia sono attesi dei temporali sparsi. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 10 agosto per il Nord: temporali sparsi sulle aree alpine

Continua la striscia positiva fatta segnare ieri dal Nord Italia in fatto di condizioni climatiche. Il sereno tornato dopo il maltempo e anche per il 10 agosto l’Aeronautica militare prevede cielo sereno/poco nuvoloso. La concentrazione maggiore di nubi sarà sulle aree alpine, che potranno essere interessate anche da temporali sparsi.

Previsioni meteo 10 agosto per il Centro e per la Sardegna: tempo stabile

Nulla di anomalo da segnalare per il Centro Italia, che non dovrebbe subire l’assalto del maltempo e dovrebbe mantenere il suo clima stabile per le prossime 24 ore.

Previsioni meteo 10 agosto per il Sud e per la Sicilia: nuvole in Calabria

Qualche difficoltà nell’avvistare le stelle cadenti della fatidica serata di San Lorenzo in Calabria: annuvolamenti compatti interesseranno la fascia tirrenica della regione nella mattinata e in tarda serata. Cielo sereno, con tempo stabile e caldo, sul resto del meridione.

Previsioni meteo 10 agosto: temperature, venti, mari

Le temperature minime saranno in calo in Sicilia e in rialzo su Alpi e Prealpi. Stazionarie altrove. Le temperature massime saranno in aumento su tutto il Paese e specialmente sul versante adriatico. I venti soffieranno debolmente, da sud, su basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Altri venti deboli, settentrionali, soffieranno sulla penisola e con più veemenza sulla Puglia meridionale. I mari saranno poco mossi, eccezion fata per lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale che saranno mossi (ma con moto ondoso in diminuzione).

Maria Mento