Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2019: i Gemelli devono pensare all’amore, il Cancro dice stop alle convenienze

Venerdì 9 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Queste del weekend sono le giornate migliori della settimana. Io mi auguro che tu abbia un piano di azione be preciso, che magari riguarda l’amore o anche il lavoro. Poi molti sono in fermento per progetto del tutto sperimentali, ripeto magari anche del tutto occasionali, che si svilupperanno da settembre. Insomma, nulla è certo, però questa aria di avventura, questa voglia comunque di lanciarsi a capofitto in una situazione che non conosci bene ma che comunque ispira e dà tanta voglia di fare è nelle tue corde. Quante volte ho ricordato che l’Ariete ama gli inizi e non la fine? L’Ariete è molto più passionale anche in amore agli inizi del rapporto, è più coinvolto dall’innamoramento che dall’amore pieno;

Toro. Il Toro devo dire che nelle ultime due giornate non è stato in perfetta forma. E allora io direi attenzione fino alla metà di agosto. Non è detto che questo sia un periodo no ma è un momento in cui veramente vuoi staccare la spina, quindi dipende dall’attività che hai, dipende se puoi farlo, però veramente vuoi startene un po’ per conto tuo e hai ragione, anche perché dalla seconda metà di agosto (in particolare dal 20) inizia una fase talmente caotica e anche produttiva ed è meglio ricaricare le pile. Bisogna essere un po’ diplomatici in amore almeno fino a Ferragosto;

Gemelli. Partire con un po’ di nevralgia, mal di testa, scarsa voglia di fare è quasi normale tra venerdì e sabato perché sono delle giornate che portano qualche conflitto irrisolto in superficie. È molto strano questo oroscopo perché credo che molti Gemelli in questo periodo si sentano fuori dal gioco o comunque abbiano dovuto affrontare un problema personale o di lavoro. C’è addirittura chi vuole aprire una vertenza, c’è chi vuole consultare un esperto per risolvere un problema. L’amore salva? Direi di sì perché in qualche modo chi non ha una amore dovrebbe cercarlo e chi ce l’ha dovrebbe tenerselo ben stretto perché, come dicevo prima, salva da queste tensioni, aiuta a spostare l’attenzione su altro;

Cancro. Questo agosto per il segno del Cancro è un mese particolare. Innanzitutto, se c’è stata una novità d’amore tra giugno e luglio agosto la convalida. Devo dire per che dagli inizio dell’anno ci sono stati cambiamenti particolari nella tua vita. Non tutti hanno lo stesso partner e chi ce l’ha magari ha dovuto cambiare nel lavoro. Perché queste trasformazioni? Perché Saturno contro è il grande potatore, quindi non è un pianeta difficile, negativo ma è un pianeta che comunque ti fa dire stop a relazioni che magari erano in piedi solo per convenienza. Queste relazioni non sono solo legate all’amore ma anche al lavoro. Dunque tutte le coppie, tutte le associazioni, tutte le situazioni nate da tempo sono certamente in modifica.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone non deve pensare di essere completamente privo di ostacoli, però posso dire che in questo periodo è proprio forte. Insomma, non voglio dirti vai al massimo perché a volte pecchi di presunzione oppure vuoi fare troppe cose, però quando ti impegni riesci e quando ti impegni? Quando vuoi dimostrare di essere superiore agli altri. Di solito ci sono persone che vogliono essere brave per se stesse, o comunque dare una mano alla ricerca, fare delle cose utili per la società. Il Leone guarda sempre quello che ha attorno e pensa: “Devo superare persone che hanno fatto persone importanti”. Per esempio questo è un oroscopo importante per gli sportivi, per chi vuole vincere una sfida, per chi vuole sentirsi migliori di altri;

Vergine. La Vergine è felice quando può davvero costruire qualcosa di più. Se ci sono delle questioni legali, vertenze che non vanno bene, ricorda che l’autunno darà giustizia pero io credo che la maggioranza dei Vergine abbia risolto alcune situazioni. Certo, il nervosismo resta perché a te piace giocare, piace sfidare, anche vincere nell’ambito del lavoro, però tutto questo comporta stress e non è un caso se qualche persona della Vergine magari ha buoni risultati a livello pratico però ogni tanto è molto stressata, va incontro a momenti di depressione o comunque si sente giù di corda. Approfittiamo di questo mese di agosto per ritemprare lo spirito;

Bilancia. La Bilancia non deve pensare alle tensioni di lavoro ma deve pensare all’amore. Anche se archiviare i problemi non significa risolverli, forse in questo momento bisognerebbe pensare meno ai fastidi accumulati nei mesi passati. È un momento particolare, in cui potresti essere anche indeciso se dire o no una cosa, se rivelare o no un problema. Sappiamo che la Bilancia è molto diplomatica e cerca di non mettersi contro nessuno. In amore possono esserci delle conferme soprattutto nella seconda parte del mese. Giornata, nel complesso, interessante;

Scorpione. Lo Scorpione in questi giorni non è proprio tranquillo. Pensa a qualche tradimento, a un conflitto, a una decisione, a un malinteso. Facile che i si sente vittime degli eventi o addirittura di un’ingiustizia, e quando lo Scorpione prova queste emozioni non è che transita oltre: pensa a come chiarire, o addirittura in certi casi a come vendicarsi. Non pensare a storie del passato. Anche se una persona non è stata corretta con te, magari adesso ti sembra che abbia più di te, l’importante è che tu adesso pensi alla tua vita. In amore possono esserci degli incontri piacevoli per i single.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha una giornata ispirata e d’altronde avere Venere, Marte, Giove e Sole favorevoli è positivi. Non senti questa positività? Vuol dire che non stai facendo la vita che desideri. La senti? Ah, beh, allora vuol dire che sei in viaggio, che stai facendo cose belle insieme alla persona che ami, che magari ti sei anche innamorato, in questi giorni riesci a essere più te stesso e hai trovato anche grazie a un’amicizia, a un piccolo gruppo il modo per ritrovare il sorriso. Molte situazioni si chiariranno;

Capricorno. Vivere rapporti sentimentali in cui si combatte, in cui c’è sempre competizione, non fa per te. Al contrario, ci sono segni come l’Ariete, il Leone, il Sagittario, che vivono di sfide: ecco, se hai a che fare con uno di questi tre segni possibile che di recente ci sia stata una collisione. Tu hai bisogno di serenità per programmare il tuo favore anche a livello professionale. Nullaosta a nuovi progetti anche in vista dell’autunno. Giornata interessante ma stelle ancora più importanti dalla seconda metà di agosto;

Acquario. L’Acquario deve sentirsi libero. Anche se magari vive un rapporto di coppia, anche se ha firmato un contratto, però deve sempre pensare che c’è una porticina aperta da cui fuggire, scappare o comunque ha bisogno dei suoi spazi. Devi cercare di fare tutto con calma perché con troppi pianeti opposti si rischia di sbagliare o di alzare la voce inutilmente. Controlla bene carte e conti se devi fare un acquisto;

Pesci. Giornate un po’ confuse, complesse. Non perdere le staffe, soprattutto attenzione in famiglia, con i parenti, con persone che possono creare problemi. Queste sono giornate che mettono in guardia dalle provocazioni oppure tu potresti sentirti più instabile, stanco. Domenica la situazione cambia ma diciamo che per qualche ora sarebbe il caso di prendere tutto con le pinze. Forse le provocazioni arrivano dall’ambiente di lavoro, dalle persone che hai attorno. Io credo che entro l’autunno avrai modo di fare piazza pulita, da liberarti da certe situazioni che non ti piacciono più. Ecco perché confido molto nella fine dell’anno. Arriva un grande premio e tu sarai tra i protagonisti dell’autunno e dell’inverno. Ne parlerò molto presto.

