Pierluigi Diaco: “Io e mio marito Alberto vorremmo poter adottare un bambino”

Ospite a “Non disturbare”, programma in onda su Raiuno e condotto da Paola Perego, Pierluigi Diaco rivela il desiderio di poter adottare un bambino con il marito Alberto.

Pierluigi Diaco, pur essendo un personaggio noto, solitamente è restio a rilasciare interviste nelle quali parla di sè e della sua sfera privata. Eccezionalmente, ospite a “Non disturbare”, programma in onda su Raiuno e condotto da Paola Perego, il giornalista, attualmente impegnato su Raiuno tutti i pomeriggi con il programma “Io e te” e con il programma radiofonico, in onda su Rtl 102.5, “No stop news”, annuncia il desiderio di allargare la famiglia con il marito, il giornalista Alessio Orsingher.

Alla padrona di casa, parlando del suo matrimonio, Pierluigi ha parlato di Ugo, il bassotto che fa parte della famiglia da tre anni e mezzo:

“Rappresenta il sentimento e l’amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico”.

Pierluigi Diaco: “Vorrei allargare la famiglia con Alessio”

Dopodichè, Pierluigi ha parlato del desiderio di avere un bambino con il marito:

“Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino (credo ad Alessio). Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile ma avere un altro essere vivente dentro casa ti da la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun’altro”.

Continuando a parlare di famiglia, Pierluigi ha parlato dei suoi genitori:

“Mia madre mi ha educato alla disciplina e al senso del dovere. Mio padre, scomparso quando avevo cinque anni, amava la musica, vivere la sera con gli amici e con mia mamma andavano spesso a ballare”.

