Rassegna Stampa | Titoli principali quotidiani del 9 agosto 2019

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Il Corriere della Sera

-“Salvini sfiducia Conte: al voto”

Il presidente del Consiglio: andremo in Parlamento, non decide un ministro. Le Camere presto riconvocate. Parte il percorso per le urne in autunno

Aperta la crisi. Il leader leghista: basta, troppi no. Il premier: noi abbiamo lavorato, altri erano in spiaggia

Matteo Salvini ha aperto ufficialmente una crisi di governo che era nell’aria da mesi e lo ha fatto con un comunicato stampa attraverso il quale ha parlato della “irrimediabile distanza” esistente tra gli alleati del governo. Conte e i 5 Stelle non hanno rassegnato le dimissioni dinanzi a Sergio Mattarella. “Lascerò solo dopo che il Parlamento mi avrà sfiduciato. Se vuoi devi essere tu a presentare una mozione di sfiducia”, così il Premier a Matteo Salvini.

-“La malattia segreta di Alain Delon”

Il divo francese colpito da ictus a giugno. Il figlio: è ricoverato, ma ora sta meglio

Alain Delon è stato ricoverato in una clinica della Svizzera dopo che un ictus lo ha colpito nel mese di giugno. L’attore francese, 83 anni, secondo quanto detto dal figlio ieri, adesso starebbe meglio. La notizia è stata tenuta segreta per due mesi.

Il Sole 24 Ore

-“Governo in crisi, Salvini vuole il voto”

Divorzio Lega-M5S

Il leader leghista a Conte: la maggioranza non c’è più, vada subito in Parlamento

Di Maio: votare subito taglio dei Parlamentari, poi appuntamento con le urne

Zingaretti (Pd): pronti alla sfida, in gioco il destino della nostra democrazia

In primo piano, anche per Il Sole 24 Ore, la crisi di governo e la fine dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Salvini ha chiesto le dimissioni di Conte, ma dovrà essere il Parlamento a decidere. Poi, eventualmente, via al mandato esplorativo conferito da Sergio Mattarella. Intanto, Luigi Di Maio vorrebbe anticipare la votazione finale sulla legge relativa al taglio dei parlamentari, prevista per i primi giorni di settembre.

-“Controlli fiscali, con la e-fattura le verifiche arrivano in tempo reale”

Accertamento

La Gazzetta dello Sport

-“Gioia gigante

Lukaku delirio e il 9”

Carica Inter. Il colosso belga fa impazzire i tifosi: «Questo club non è da tutti». Vi sveliamo il suo mondo

Avrà il numero che era di Maurito

I nerazzurri non i fermani: Dzeko allo scontro, il sì entro Ferragosto

E c’è un piano per Milinkovic

Perisic verso il Bayern

Uno speciale de La Gazzetta dello Sport su Romelu Lukaku, l’acquisto stellare che è anche stato il più costoso di tutta la storia dell’Inter. I tifosi sono già impazziti per il futuro numero 9 dei nerazzurri. Intanto, i calciomercato interista non è finito qui: via Perisic (destinazione Bayern), a breve dovrebbe arrivare Dzeko che aveva già rotto con la Roma, chiedendo a gran voce proprio l’Inter.

-“Joya Rebus”

Dybala tra veti e scambi

E la priorità Juve è Icardi

È ancora dilemma Joya in casa Vecchia Signora. Paulo Dybala pare avesse quasi concluso il suo passaggio al Tottenham: la trattativa, da 70 milioni di euro, si era riaperta, ma la Juventus ha fatto saltare tutto ritirando il giocatore dal mercato. La Juventus sta anche cercando di portare in bianconero Mauto Icardi: nei giorni scorsi era arrivata la “chiamata” di Cristiano Ronaldo, che ha bisogno di giocatori in grado di supportare il suo gioco. Icardi potrebbe essere la chiave di lettura giusta.

La Repubblica

-“Salvini: basta così”

La crisi di agosto

Il leader leghista: “Subito le elezioni”. Conte: non decide lui

DI Maio: per i sondaggi ha distrutto il governo. E sonda il Pd

Zingaretti: la sfida sarà alle urne, Renzi ci aiuti a vincere

Decreto sicurezza, il Colle scrive alle Camere: va modificato

È già piena campagna elettorale tra i partiti politici italiani dopo l’ufficializzazione della rottura del patto di governo tra M5S e Lega. Salvini vuole subito le elezioni, mentre Zingaretti si auspica di ricevere il sostegno di Matteo Renzi per affrontare insieme le urne. In vista un’alleanza M5S-PD per portare avanti le riforme, in caso di mandato esplorativo guidato dal Presidente della Camera Fico? Pare ci siamo stati contatti informali tra i due. schieramenti.

–Olga, ragazza con la Costituzione

“Senza Paura cambieremo la Russia”

L’intervista a Olga Misik, la 17enne che in Russia ha sfidato la Polizia in tenuta anti sommossa leggendo la costituzione.

La Stampa

-“Salvini licenzia Conte: votiamo”

Il leader del Carroccio scarica anche gli ex alleati di Forza Italia e la Meloni. Mi presenterò alle elezioni da solo

La Lega apre la crisi: “La maggioranza non c’è più”. Di Maio incassa e ribatte: “Siamo pronti, avete preso in giro il Paese”

Il premier contro il ministro: “Noi al lavoro quando lui era in spiaggia, dovrà spiegare perché non vuole il cambiamento”

Ampio spazio alla crisi di governo e a quello che sta succedendo in queste ore ai vertici della politica italiana.

-Intervista con papa Francesco: “Salviamo l’Europa, il sovranismo porta alla guerra”

“Il sovranismo è un atteggiamento di isolamento. Sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. “Prima noi. Noi… noi…”: sono pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura. Un paese deve essere sovrano, ma non chiuso. La sovranità va difesa, ma vanno protetti e promossi anche i rapporti con gli altri paesi, con la Comunità europea. Il sovranismo è un’esagerazione che finisce male sempre: porta alle guerre”. Papa Francesco ha ampiamente parlato, esprimendo il suo pensiero su molte questioni, in un’intervista realizzata da La Stampa.

Maria Mento