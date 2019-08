Scontro frontale nella notte, il bilancio è tremendo: un morto e sei feriti. C’è anche un bambino

Incidente stradale mortale questa notte sulla Frosinone mare: due vetture sono rimaste coinvolte in un frontale. Ci sono 6 feriti e un morto. Tra i feriti c’è un bambino

Un incidente frontale si è verificato questa notte sulla Frosinone mare, nel territorio di Roccasecca dei Volsci (Latina). Due vetture si sono scontrate e sono uscite dall’impatto praticamente distrutte. Un uomo di 39 anni è rimasto ucciso perché rimasto schiacciato tra le lamiere di una delle automobili. Si tratta di un cittadino svizzero. Altre sei persone sono rimaste gravemente ferite: tra loro c’è anche un bambino. È ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente stradale frontale a Latina, morto un uomo. In codice rosso sei feriti

Un morto e sei feriti: questo il tragico bilancio di un incidente frontale che è avvenuto stanotte in provincia di Latina, precisamente sul tratto della Frosinone mare che attraversa il territorio di Roccasecca di Volsci. L’incidente tra le due auto, una Audi A4 e una Renault Megane, è avvenuto nei pressi di distributore di benzina “Fiamma 2000”. Per un uomo di 39 anni di origini svizzere non c’è stato nulla da fare. Le altre sei persone rimaste coinvolte nel sinistro sono state trasportate in codice rosso presso gli Ospedali “Alfredo Fiorini” di Terracina e “Santa Maria Goretti” di latina. Tra loro, in condizioni molto gravi, c’è anche un bambino.

Incidente stradale frontale a Latina, il bimbo ferito ricoverato al Bambin Gesù di Roma

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco della squadra A3 di Terracina: loro hanno liberato dalle lamiere i feriti, e soprattutto una ragazza che i sanitari sono riusciti a rianimare in ambulanza. Sull’incidente indagano i Carabinieri della stazione di Priverno e del Nucleo Radiomobile. La dinamica del frontale è ancora da comprendere. Esiste una sommaria ricostruzione dei fatti, riportata da Il Messaggero, secondo cui l’Audi, con a bordo cinque persone, stesse viaggiando in direzione Terracina, mentre la Renault, che trasportava una coppia di fidanzati, viaggiava in direzione Ciociaria. Il bambino che si trovava sull’Audi insieme a quattro adulti è stato trasferito presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Seguiranno altri eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento