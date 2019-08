Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi venerdì 9 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 9 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 9 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata del programma “Grand Tour d’Italia”. A seguire, una nuova puntata di “Overland”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione olimpica, Italia-Camerun. In seconda serata, il film “Bella, pazza, impossibile”.

Su Rai 3 va in onda il film “Amori che non sanno stare al mondo”: Claudia e Flavio si sono amati, a lungo e con grande passione. Poi tutto è finito, e per lei è stato molto traumatico. Dopo tanti anni quello che entrambi vedono è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Flavio incontra Giorgia, con l’energia e la freschezza dei trent’anni, e basta un attimo tra loro e la pioggia d’estate fa il resto. Subito dopo, il meglio de “La tv delle ragazze”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Mission Impossible III”: Ethan Hunt, in procinto di sposarsi con Julia, ha deciso di ritirarsi dalla squadra operativa della IMF per dedicarsi esclusivamente all’addestramento di nuovi agenti. Lo spietato trafficante d’armi Owen Davian lo costringe, però, a tornare sui suoi passi. In seconda serata, il film “The contractor-Rischio supremo”.

Su Canale 5 va in onda il film “Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah”: per ottenere un’eredità, la riluttante Amy dovrà diventare baby sitter. E Ryan sta cercando proprio una baby sitter per suo fratello Noah. A seguire, il film “Streaptease”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Med” e “The Brave”.

Su La 7 la miniserie “Mondo senza fine”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il meglio di “X Factor”.

