Wanda Nara concorrente a Ballando con le stelle? Icardi frena, in preda alla gelosia

Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi”, Wanda Nara potrebbe essere concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, ma Mauro Icardi, in preda alla gelosia, starebbe facendo di tutto per farla desistere dall’accettare la proposta.

Intenta a godersi l’estate e, smentite le voci di una sesta gravidanza, Wanda Nara pensa al suo futuro lavorativo. Se da un lato sembra certamente sicura la sua assenza alla prossima edizione del programma sportivo “Tiki Taka”, dall’altro per la bella procuratrice sportiva potrebbero profilarsi nuove avventure professionali.

Secondo quanto annunciato dal settimanale “Oggi”, in esclusiva, Wanda potrebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda su Raiuno il prossimo anno. A volere la sexy Wanda sarebbe la conduttrice Milly Carlucci in persona. La partecipazione alla trasmissione, almeno al momento, sarebbe bloccata da Mauro Icardi che, geloso della sua dolce metà, starebbe facendo di tutto affinchè desista dall’accettare la proposta.

L’indiscrezione del settimanale “Oggi”.

A tal proposito, sul noto settimanale di gossip, si legge:

“Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti. Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare”.

Cosa deciderà di fare Wanda? Scenderà in pista, oppure asseconderà la gelosia di Mauro?

Maria Rita Gagliardi