Cipollino alla ricerca dell’amore – Massimo Boldi ad Oggi: “Sono solo e spero di incontrare la donna giusta…”

Dopo la morte della moglie Marisa nel 2004 e la fine della relazione con la fidanzata 44enne Loredana De Nardis, Massimo Boldi continua a cercare l’amore, dopo il fidanzamento attribuitogli a maggio con la 32enne Erica Anna Tarolla.

A 74 anni, il noto attore comico ha dichiarato schiettamente al settimanale ‘Oggi’: “Sono solo e spero di incontrare la donna giusta… Vorrei che vedesse solo Massimo. Un uomo buono, pieno di premure. Con un carattere impegnativo, lo ammetto”. E per compensare il carattere impegnativo, Boldi compensa con la generosità: “Per cercare di essere all’altezza compenso spesso con la generosità, anche se non ho vie di mezzo. Certamente la bellezza in una donna per me conta, perché sono vanitoso” .

E così Boldi cerca una nuova compagna, ché la solitudine casalinga sembra qualcosa di insopportabile: “Arrivo a casa la sera, chiudo la porta e mi ritrovo solo con i miei pensieri”. “Il lavoro mi entusiasma sempre, ma poi nel silenzio delle pareti di casa sento dentro di me la mancanza di qualcosa, l’esigenza di poter condividere con qualcuno tutto il bello della mia vita e dei miei affetti”.

Una battuta quindi sulla fine del rapporto con Loredana De Nardis: “È stato un rapporto tribolato, io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me (erano 30 gli anni di differenza tra i due, ndr)… Non è stato così e l’epilogo mi ha molto amareggiato”.

Ma, al netto dell’amarezza, Boldi spera di trovare adesso la donna giusta per sé: “Finita quella relazione mi si sono presentate una serie di belle ragazze che forse cercavano popolarità più che il mio affetto (forse anche la Tarolla?, ndr): io sono un uomo molto generoso”. E sempre sulla generosità, una battuta finale: “Mia madre diceva sempre che a starmi accanto non si sarebbe mai morti di fame”.