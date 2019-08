Meteo 11 agosto 2019 | Previsioni: il maltempo torna a insistere sul Nord Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Tempo stabile, domani, su tutta Italia, salvo per dei nuovi fenomeni di nuvolosità e maltempo sulle regioni del Nord. Si teme che la Lombardia possa essere ancora colpita, dopo i disagi vissuti ni giorni scorsi. Situazione di bel tempo, stabile, al Centro e al Sud, con nuvole sulla Calabria tirrenica. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 11 agosto per il Nord: piogge su Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta

Ancora situazione instabile sui rilievi alpini e prealpini del Nord Italia. Nubi, rovesci e temporali sparsi domineranno le condizioni climatiche di domani. Il brutto tempo si intensificherà in serata, peggiorando soprattutto sulle regioni di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. La Lombardia, intensamente colpita dalle piogge nei giorni scorsi, sta ritornando lentamente alla normalità e rischia nuovamente di vivere altri disagi. La regione non riesce più a sostenere economicamente la situazione, così come ha spiegato in una nota Pietro Foroni (assessore regionale al Territorio e Protezione civile): “Gli eccezionali eventi di maltempo che si sono verificati con una frequenza assolutamente fuori del normale stanno mettendo a dura prova il sistema Lombardia, che pure tantissimo ha fatto e sta facendo sia dal punto di vista della prevenzione che dell’emergenza, con stanziamenti di decine di milioni per opere contro il dissesto idrogeologico“.

Previsioni meteo 11 agosto per il Centro e per la Sardegna: ancora tempo stabile

Condizione di bel tempo diffuso su tutto il centro Italia. Anche la serata dovrebbe presentarsi bella, con cieli tersi.

Previsioni meteo 11 agosto per il Sud e per la Sicilia: ancora nubi sulla Calabria tirrenica

Così come oggi, anche per domani annuvolamenti compatti copriranno i cieli della Calabria (lato tirrenico) nelle prime ore della mattina e in quelle della tarda serata. Il cielo dovrebbe mantenersi sereno sul resto del meridione.

Previsioni meteo 11 agosto: temperature, venti, mari

Le temperature massime caleranno in Piemonte e si alzeranno in Friuli Venezia-Giulia, Puglia garganica e sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno. Le temperature minime saliranno, di poco, su Sardegna, nel meridione, sulle regioni centrali che si affacciano sul Mare Adriatico e sul Triveneto centrosettentrionale. Il Mar Ionio sarà da poco mosso a mosso. Tutti gli altri mari saranno poco mossi o calmi. I venti soffieranno con regime di brezza sulle coste, nelle ore centrali di domenica 11 agosto, e saranno deboli variabili sulle altre regioni della penisola. Venti deboli, dai quadranti sud, su zone montane (alpine e prealpine) e possibilità di raffiche più intense sulle zone colpite dal maltempo.

Maria Mento