Movimento 5 Stelle, torna Beppe Grillo? L’annuncio sul blog: “Facciamo subito dei cambiamenti

In questi giorni si parla di crisi di governo, e a dire la loro sono molti esponenti politici. Eppure secondo alcuni rumors potrebbe tornare Beppe Grillo. In un post sui social ha infatti detto di voler contribuire di nuovo a cambiare la vita politica italiana.

Il post di Beppe Grillo

Il post dal titolo “La coerenza dello scarafaggio”, parla di ridare merito a quella che è stata la sua creatura. Scrive infatti Grillo: “Il mondo politico europeo ha un “punto fisso rispetto alle stelle”: il MoVimento 5 Stelle è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli”. il

È paese il riferimento alla posizione di bilico in cui si è messo il partito dopo aver accettato l’alleanza con la Lega di Matteo Salvini, che ha prima preso il sopravvento e poi smorzato il governo presieduto da Giuseppe Conte.

C’è confusione di idee secondo Grillo

Grillo si distacca dalle prese di posizioni del suo partito, definendolo come un gruppo nato per portare avanti delle battaglie storiche e bandiere ideologiche. E infatti, stando a FanPage, scrive: “Hanno confuso coerenza con rigidità, anche molti di noi fanno questa confusione ed allora scattano meccanismi incredibili!”

Poi continua: “Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione”.

C’è bisogno di cambiamenti

Il colpo di grazia poi arriva quando scrive: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo!”

Sembra che Grillo non voglia le elezioni anticipate. Tuttavia può darsi che il suo sia stato un riferimento diretto alla quarta e ultima votazione parlamentare della riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari.