Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2019: l’Ariete deve stare attento alla rabbia da stress, i Bilancia vivono problemi in amore

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Così come questa settimana è iniziata in maniera piuttosto sbandata, pigra, ora si possono rivelare delle emozioni diverse per il segno dell’Ariete. Tutta la prima parte di agosto funziona. Certo, qualcuno sarà persino troppo affaticato, troppo innervosito, perché avere così tanti pianeti a favore significa anche risvegliare una certa ambizione, e quindi se trovi delle persone che non fanno nulla ti arrabbi. Se pensi che una persona sia un po’ troppo difficile da gestire potresti allontanarla. Insomma, l’Ariete parla e quando parla un Ariete è meglio ascoltarlo altrimenti si arrabbia;

Toro. Non posso dire che tutti abbiano iniziato questo mese di agosto in maniera tranquilla. Io credo che nella maggioranza dei casi qui non si possa parlare di una crisi ma semplicemente della voglia di non fare nulla, quindi io trovo sì degli aspetti planetari un po’ pesanti che a mio avviso rappresentano un po’ di stanchezza. Stanchezza che va combattuta, anche superata anche perché lo sappiamo che la seconda e ultima parte di agosto sarà da vincitori. Chissà che dal 21 o 23 tu non debba tornare a lavorare e fare qualcosa di importante;

Gemelli. Per i Gemelli questa giornata nasce con qualche tensione, con un momento di forte agitazione interiore che andrebbe controllato. Solitamente i Gemelli non vivono amori facili perché comunque vogliono avere a fianco un partner intelligente, pieno di invettiva, insomma uno che ci sta, che risponde. Ultimamente un po’ di pigrizia nei legami sentimentali c’è stata ma bisogna anche vedere cos’è capitato perché non sono pochi i Gemelli che avendo problema di lavoro hanno cercato più solidità nella coppia e quindi forse hanno messo alle strette il partner. Fase di ripensamenti proprio per il lavoro;

Cancro. Siamo a un punto di non ritorno per tutte quelle società, per tutti quelli obblighi, per tutti quelle complicazioni- diciamo così- che sono nate di recente. Come ho già detto altre volte, se ti hanno assegnato un compito lo stai facendo bene ma pochi si accorgono che sei bravo oppure c’è un nemico da combattere, che potrebbe essere una persona che fino a qualche tempo fa ti ha mostrato sorrisi e invece ora invece rivela la sua natura. La seconda parte del mese sarà più interessante ma entro ottobre al massimo certe situazioni andranno chiuse.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei irresistibile. Sei contento quando ti dico così? E te lo dico a ragion veduta perché abbiamo tanti pianeti nel tuo spazio zodiacale e questo non solo identifica una grande vittoria all’orizzonte ma può portare addirittura una grandissima forza in più. Devi distribuirla alle persone che ami, alle persone che sono vicino a te. In questo momento la forza delle tue parole conta e quindi tu puoi anche dire basta se un certo progetto non ti piace, però puoi farlo senza ripercussioni. Sei certo che tu fai il bello e il cattivo tempo. Credo che sia molto importante mettersi in gioco senza essere troppo supponenti, soprattutto in amore;

Vergine. La Vergine cerca la chiarezza in tutte le fasi della sua vita. Stranamente, però, è attratta in amore dalle persone che tanto chiare non sono. Persone intricate, persone che hanno dei problemi psicologici, persone un po’ timide: ti attraggono molto perché tu hai una sorta di tendenza ad assistere gli altri, anche perché pensi di poterti imporre un po’ di più a livello psicologico. Bella fatica, però, soprattutto se poi c’è qualcuno che approfitta del tuo modo di fare per continuare a svolgere un’esistenza senza responsabilità perché tanto poi ci sei tu che provvedi. Attenzione che qualcuno non approfitti della tua buona volontà. Grande positività, costruzione: questo è il termine che userei per i prossimi mesi soprattutto per chi vuole legalizzare un’unione, vivere un grande progetto;

Bilancia. La Bilancia qualsiasi cosa abbia in mente, o da dire, sarà meglio che parli sabato e non domenica. Questo weekend comporta un piccolo stress soprattutto in quelle coppie che hanno già avuto problemi in un recente passato. Con Leone e Scorpione possono esserci rapporti intensi. Attenzione ai tradimenti; in particolare luglio è stato un mese che ha fatto emergere delle problematiche in amore. Se un/un’ex è tornato/a a infastidirti, o comunque se c’è qualcosa da chiarire, devi parlare;

Scorpione. Lo Scorpione vive delle giornate di recupero ma il paragone va fatto con gli inizi di questo mese di agosto. Qualcosa non è andata bene nel lavoro e pensi di essere stato vittima di un’ingiustizia, o magari sei dalla parte di qualcuno che a tuo avviso ha subito un’ingiustizia. Tradimenti complicazioni, falsità. Devi uscire da un momento di grande lotta che per te è molto importante ma che in qualche modo va affrontato con più energia. Controlla la forma fisica. Controlla anche l’amore, se queste tensioni partono da lì.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è probabile che ora viva una condizione di grande agitazione positiva. Il Sagittario vive delle possibilità in più perché non si ritira mai, anzi è sempre pronto al gioco, e poi va aggiunto che questo è un momento in cui grazie a un cambiamento voluto dal destino si possono esplorare delle opportunità in più. L’amore. se c’è stata una grande passione agli inizia di agosto, la seconda parte di agosto la ridimensionerà: quindi, prima di dire “ti amerò per sempre”, pensaci;

Capricorno. Fine settimana in crescita anche perché domenica la Luna si troverà nel tuo segno, ed ecco 48 ore che mettono in gioco la tua voglia di fare. Tu sei un ambizioso, cerchi sempre di fare qualcosa di tuo e penso proprio che con un po’ di capacità, un minimo di creatività e un po’ di buona volontà avrai grandi stelle anche dal mese di settembre. Si sente che c’è questa energia nel cielo. Può anche rattoppare qualche problema d’amore. Certo che il Capricorno non perdona, non dimentica facilmente, ma qualcosa torna alla mente e la passione è più forte;

Acquario. L’Acquario rimanderà un incontro alla seconda parte del mese e soprattutto è meglio evitare scontri. Ora devi andare a parlare con delle persone per chiarire delle questioni. Magari non hai ricevuto una lettera importante e devi andare in banca a risolvere un problema: insomma, ci sono quelle piccole cose che l’Acquario odia tipo file, code e soprattutto discussioni che invece in questo periodo, soprattutto in questo inizio di agosto possono prendere piede. Questo senso di agitazione non deve essere trasformato in qualcosa di esagerato. Pensaci bene prima di discutere in amore;

Pesci. Stelle un po’ conflittuali per te che ti trovi di fronte a un autunno importante, di successo, ma adesso devi mettere mano a una collaborazione, probabilmente interrompendo alcune cose che non ti interessano più e se non hai soci, collaboratori, sarà un rapporto di fiducia a interrompersi. Potresti anche delegare un’altra persona a risolvere un tuo problema, cambiare un professionista che ti aiuta da anni con qualcun altro. Nuove mansioni, nuovi orari, nuovo collaborazioni in autunno. Piccole soddisfazioni in arrivo. Solo con Sagittario e Gemelli prudenza.

Maria Mento