Serena Rutelli, estate d’amore con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi

Reduce dall’esperienza al “Grande Fratello 16”, Serena Rutelli si gode la sua estate d’amore con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi.

Spenti i riflettori sulla Casa del “Grande Fratello 16”, Serena Rutelli, figlia del politico Francesco e la conduttrice di “Forum” Barbara Palombelli, si gode la sua estate d’amore, in compagnia del fidanzato Alessandro Prince Zorresi.

I due sono stati immortalati, innamorati più che mai, dai fotografi del settimanale “Gente”. Tra sguardi dolci e passeggiate in riva al mare, Serena ed Alessandro dimostrano di essere una coppia unita e solida, tant’è che Serena, sui suoi social, ha ripreso la paparazzata, accompagnandola ad un tenero “Ti amo”, dedicato alla sua dolce metà.

Serena Rutelli: “Voglio un figlio da Alessandro”

In una recente intervista, Serena ha espresso il desiderio di avere un figlio da Alessandro, di quasi nove anni più giovane di lei:

“Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”.

Maria Rita Gagliardi